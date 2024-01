Jó hír a szánkózni vágyóknak: a hétvégén is megmaradhat a hó + videó

Szombat estig a Kárpát-medence fölé egyre szárazabb és hidegebb levegő áramlik, így szombaton alapvetően felhőtlen égre számíthatunk.

Péntek estére megszűnik a csapadék, estétől a felhőzet is csökken, és a szél is mérséklődik, így szombaton felhőtlen lesz az ég, és élénk széllökések is csak az Észak-Dunántúlon és a Dunakanyar körül fordulhatnak elő.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 9 és mínusz 4 között, a fagyzugokban és szélcsendes, hóval borított helyeken még mínusz 10 foknál is hidegebb lehet, íme:

Forrás: HungaroMet

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 2 és 6 fok között várható, de a havas tájakon néhol csak nulla fok köré melegszik fel a levegő délutánra.

Ma estig még eshet a hó

A csapadékforma már mindenhol átváltott havazásba, főleg a délnyugati, déli tájakon gyarapodnak a centik.

Az ország nagyobb részén inkább csak lepel–2-4 centiméter vastag hóréteg képződhet, de

a déli tájakon (különösen a Dél-Dunántúlon), a Duna-Tisza közén (Bács-Kiskun, Gödöllői-dombság) kialakuló összeáramlás mentén, valamint a keleti határ közelében helyenként 3-7 centiméter hó is hullhat.

A friss hó vastagsága lokálisan esetleg elérheti, meghaladhatja a 10 centimétert ma estig (erre kissé nagyobb esély a Dél-Dunántúlon van) – írták a HungaroMet Facebook-bejegyzésében.

