Jó hír az állatbarátoknak: újra megjelenik A kutya című újság

Januártól az Agrárminisztérium (AM) támogatásával újra megjelenik nyomtatásban A kutya című újság – jelentette be Nagy István csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján, amelyről közösségi oldalán is beszámolt.

A tárcavezető szerint örömhír minden kutyabarátnak, hogy az ember legjobb barátait hitelesen és szakszerűen bemutató, értékes tartalommal megjelenő újság ismét kézbe vehető. A lapot mindig megbízható, színvonalas ismeretterjesztő kiadványként tartották számon az érdeklődők, korábbi számait ma is keresik az antikváriumokban és az interneten – indokolta a nyomtatott változat támogatását.

Nagy István fontosnak nevezte a kutyák megbecsülését, és annak bemutatását, hogy ezek az állatok milyen fontosak az emberek számára, illetve mennyire értékesek a magyarság szempontjából.

A kutyák regények és rajzfilmek hősei, a nagy múltra visszatekintő pásztor- és vadászebfajták a hungarikumok gyűjteményébe is bekerültek, a komondor, a kuvasz, a mudi, a puli, a pumi, az erdélyi kopó, a magyar vizsla és a magyar agár mind hozzátartoznak a nemzeti hagyományokhoz –mondta a miniszter, hozzátéve: rájuk azért is fel kell hívni a figyelmet, mert több fajta egyedszáma kritikus szintre csökkent.