Óbuda DK-s polgármestere félmilliárdból újítaná meg a strandot, amit hagyott lepusztulni

Évek óta nem nyaralhatnak az óbudai gyerekek a Laborc utcai táborban. A baloldali városvezetés ugyanis hagyta lepusztulni, majd amikor balesetveszélyessé vált, be is zárták – írja a Metropol. A lap szerint Kiss László DK-s polgármester ötszázmillió forintból újítaná fel az általa korábban évekig lepusztulni hagyott Laborc utcai gyerektábort, pontosabban annak is csak a strandját.

A gyerekek a negyvenfokos melegben nem húzódhattak a fák közé, az önkormányzat ugyanis nem gondozta a területet, ami balesetveszélyessé vált (Fotó: Metropol)

Gyepes Ádám fideszes képviselő szerint ha az önkormányzat elvégezte volna a szükséges feladatait a területen, most nem kellene félmilliárd forintot kivennie Kiss Lászlónak a kerületiek zsebéből.

Hiába hívtuk fel rendszeresen mind a DK-s polgármester, mind a baloldali képviselők figyelmét, hogy a Laborc utcai Óbudai Szabadidőpark a kerület egyik fontos értéke, így annak folyamatos karbantartása és fejlesztése elengedhetetlen, Kiss Lászlóék a kisujjukat sem mozdították

– mondta Gyepes Ádám, aki szerint egyszerű kampányfogás a felelőtlen kerületi baloldal felújítási elképzelése.

A terület nyaranta gyermektáborok közkedvelt helyszíneként is szolgált, azonban Kiss László teljes polgármesteri időszaka arról szólt, hogy hagyták az ottani infrastruktúrát és a 2019-ben még kifogástalanul működő strandot teljesen lepusztulni. Majd balesetveszélyre hivatkozva évekkel ezelőtt be is zárták a tábort. Az elmúlt öt év mulasztását és a polgármester megkopott népszerűségét akarja a baloldal most javítani.

Pedig ha fél évtizeden keresztül végezték volna a munkájukat és nem hanyagolták volna el teljesen a Szabadidőparkot, akkor sokkal olcsóbban fenn lehetett volna tartani, és az óbudai gyermekek sem maradtak volna nyári táborok nélkül

– tájékoztatott a fideszes önkormányzati képviselő. Korábban az óbudai szülők közös petíciót indítottak, hogy megmentsék a tábort, és hogy visszaállítsák a korábbi állapotokat. A tábor ügyét akkor a korábbi polgármester, Bús Balázs is felkarolta, eredménye azonban nem lett.

A gyermektábor nem az egyetlen, amit lepusztulni hagytak Óbudán: csak ígérgette a baloldali városvezetés a Óbudai-szigeten lévő csúszdás játszótér felújítását. Az ígéretekből pedig semmi nem lett, most le kellett már zárni, mert annyira lepusztult, hogy baleset- és életveszélyes lett. Ugyan a terület fővárosi tulajdonú, de az óbudai baloldal nem harcolt azért, hogy felújítsák, ahogyan Szabó Tímea képviselő sem.