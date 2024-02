Kétszer is meg kellett operálni a kirándulót, akire rálőtt egy vadász a Bükkben + videó

Két műtéten is átesett, fémmel rögzítették a sérült csontot annak a túrázónak a lábában, akit combon lőtt egy vadász pénteken a Bükkben. A negyvenéves túrázó férfit jelenleg is az egri kórház intenzív osztályán ápolják – számolt be a TV2 hírműsora, a Tények.

Egy vadász az autójából adott le lövést egy szarvasborjúra, azonban véletlenül a túrázót találta el, aki társaival leült iszogatni a vadászterületen. A vadász ordítást hallott, és keresni kezdte a sérültet. Amikor megtalálta, ellátta a lábát – mondta a helyi vadásztársaság elnöke.

A helyi vadásztársaság elnökétől a helyi rendőrök kértek segítséget,

ő mentette ki terepjárójával a nehezen megközelíthető erdőből a sérültet.

A lövést leadó 58 éves férfi egyik vadásztársa szerint a sérülést okozó vadász minden nap érdeklődik a túrázó állapotáról. A vadász ellen gondatlan veszélyeztetés miatt indult eljárás.