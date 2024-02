Köszönet Novák Katalinnak és Varga Juditnak

„A Professzorok Batthyány Köre a polgári értékek mentén és azok védelmében határozta meg társadalmi küldetését. Tudással és erkölccsel »emelni a magyart« – ez a vállalt missziónk. Tudós voltunk, szellemi javaink arra köteleznek, hogy felelősen tekintsünk Magyarország sorsára, nemzetünk jövőjének alakulására.

Olyan időszakban, amikor országunk szuverenitását, nemzeti identitásunkat, évezredes szellemi és kulturális értékeinket külső-belső számító erők és rosszhiszeműen gerjesztett társadalmi folyamatok veszélyeztetik, fontosnak tartjuk testületi állásfoglalásunk nyilvánossá tételét.

Kötelességünk megszólalni és felhívni a közfigyelmet arra, hogy polgári értékrendünk alappillérei – Isten, haza, család – nem süllyedhetnek az ártani akaró napi politika mocsarába. De nemcsak elvont eszmék és szellemi-erkölcsi értékrend érdekében kell szót emelnünk, hanem azokért a társadalmi közszereplőkért is, akik munkájukkal, életükkel, közszolgálatukkal mutatnak példát hazaszeretetből, hűségből, együttérzésből, a személyes felelősség vállalásából.

Eddigi munkássága során Novák Katalin köztársasági elnökként, Varga Judit igazságügyminiszterként példásan képviselte Magyarországot a világban, és hitelesen jelenítette meg a polgári magyarság szellemi-erkölcsi értékrendjét. Döntéseik következményét bátran vállalták, erkölcsi tisztaságuk és erejük mindazok fölé emeli őket, akik elmozdításukat követelték: egyenes gerinccel és méltósággal nézhetnek velük is szembe. Novák Katalin és Varga Judit közhivatal nélkül is a legfontosabb szellemi-erkölcsi értékeinket – hazaszeretetet, hűséget, felelősségvállalást – képviselik továbbra is. Köszönettel tartozunk mindkettejüknek eddigi és további munkájukért, hazánk, Magyarország szolgálatáért” – fogalmaz a Professzorok Batthyány Körének közleménye.

Borítókép: Novák Katalin (Forrás: Képernyőkép)