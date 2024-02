Már csak pár órája maradt, ha versenybe szállna minden idők egyik legnagyobb lottónyereményéért

Hetek óta lottólázban ég az ország, hiszen immáron több mint fél éve halmozódik a legnépszerűbb hazai szerencsejáték, az ötös lottó várható főnyereménye, ami ezen a héten 6,166 milliárd forint körül várható. Fogadni az e heti játékon még délután 17 óra 30 percig lehet, így aki szeretné megtenni tétjeit, annak már csak pár órája maradt. Persze az is könnyen megtörténhet, hogy ezen a héten sem lesz telitalálatos szelvény, és akkor a nyeremény még tovább hízhat.

A Szerencsejáték Zrt. már korábban is arról számolt be, hogy a nagy várható nyeremény hatására több szelvényt adnak fel, mint egyébként, a határok mentén pedig a szerencsejáték-turizmus is fellendült.

Amiért még érdemes lehet fogadni ezen a héten, az a szerencsenapok, ami kifejezetten az ötös lottóhoz kapcsolódó akció, és szintén a mai napig tart – olvasható a Szerencsejáték Zrt. honlapján. Az e heti várható nyereménynél egyébként az ötös lottó történetében eddig csak egyetlen nagyobb nyeremény volt, 2020 13. hetében a nyertes 6,431 milliárd forintot vihetett haza.

A szerencsenapokon úgy lehet részt venni, hogy a lottózó megtesz egy

Ötös lottót egy szelvényen legalább 2400 Ft értékben

Luxort egy szelvényen legalább 1500 Ft értékben

Kenót egy szelvényen 2450 Ft értékben



Az akcióban részt lehet venni egy- vagy öthetes, normál vagy kombinációs, terminálon, illetve interneten vagy SMS-ben/Okoslottó mobilalkalmazással vásárolt játékkal is – olvasható a honlapon.

Mint arról lapunk beszámolt, a Kemma szerkesztősége megkérdezte a mesterséges intelligenciát, hogy szerinte melyik számokat kellene megjátszani az ötös lottó hétvégi húzásán. A portál természetesen már feladott egy szelvényt a számokkal, így jó, ha tudja, mielőtt fogadna, hogy ha véletlenül valóban ezek lesznek a nyerőszámok, a fődíjon kénytelen lesz majd osztozni.