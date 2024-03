Fiatal sportolók kötöttek egyezséget a honvédséggel

Több mint 150 fiatal sportoló kötött szerződést a Magyar Honvédséggel pénteken, az újoncok a versenysport mellett önkéntes tartalékos katonaként teljesítenek majd szolgálatot – írja az MTI. Krizsán Szabolcs százados, a Sportszázad vezetője a Pest vármegyei Gödöllőn, az MH Vitéz Reviczky László 1. Területvédelmi Ezred bázisán – ahol 81 fiatal kötött szerződést – elmondta, a század tagjai abban a vármegyében teljesítenek majd szolgálatot, ahol élnek és sportolnak. A Sportszázad az egész országban jelen van, így a tartalékosok eddigi lakóhelyükön és egyesületükben folytathatják sportpályafutásukat a kettős életpályán. Emlékeztetett arra, hogy a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága és Nemzeti Sportügynöksége által a Sportszázadhoz való csatlakozásra tavaly meghirdetett pályázatra a 18. életévüket betöltött sportolók jelentkezését várták, olyanokét, akik legalább hazai bajnokságon érmet szereztek.

Összesen 161 sportoló döntött a szerződéskötés mellett, ők már részt vettek az alkalmassági vizsgálaton Szentendrén, alapkiképzésük április elsején indul, akkor kezdik el önkéntes területvédelmi tartalékosként a katonai szolgálatukat

– fejtette ki Krizsán Szabolcs. a Nemzeti Sportügynökség vezérigazgató-helyettese az MTI-vel közölte, a Sportszázadnak köszönhetően a legjobb magyar sportolóknak lehetősége nyílik arra, hogy nemcsak a pályán, hanem a Magyar Honvédség keretei között is szolgálják hazájukat, és a versenysport mellett megalapozzák a sport utáni életüket is. Bozó Tibor altábornagy az ünnepélyes szerződéskötés előtt a kettős karrier modellről beszélt a fiataloknak, hangsúlyozva, bevonják őket a katonaéletbe, amit majd az aktív sportpályafutás után is folytathatnak. Az altábornagy kiemelte, a Sportszázad tagjai megtapasztalják a bajtársiasságot, ugyanakkor példaképpé válhatnak az ifjúság számára.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Czeglédi Zsolt)