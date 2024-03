Karácsony azt állítja, nem hallott az újbudai pedofilügyről + videó

Már évekkel korábban jelezték a szülők, hogy a 11. kerületi Szivárvány Óvódában dolgozó egyik 26 éves férfi pedagógiai asszisztens gyanús dolgokat művel a gyerekekkel. A Magyar Nemzetnek egy szülő azt mondta, a kisfiát fényképezgette, egy másik gyermekkel pedig félreérthetetlen helyzetben bukott le. Az óvodai dolgozót szexuális kényszerítés gyanújával vették őrizetbe.

Ekkor derült fény arra is a szélesebb nyilvánosság előtt, hogy a gyanúsított nevelőanyja a baloldali vezetésű kerület humánszolgáltatási igazgatóságának igazgatója volt, nyugdíjazása után pedig az önkormányzat visszafoglalkoztatta. Sőt még kitüntetést is kapott a szociális ügy és nevelés területén végzett munkájáért. Az is kiderült, hogy Gy.-né Molnár Ilonának és az őrizetbe vett fiának cégével hatmilliós szerződésben áll az önkormányzat. A városvezetés azonban semmilyen részletet nem árul el arról, hogy milyen munkát végez a Sokfilm Bt. az önkormányzatnak.

A Magyar Nemzet az ügyben megkérdezte a főpolgármestert is. Karácsony Gergely azonban nem kis meglepetésre azt állította, hogy még csak nem is hallott az ügyről. A politikus kijelentése azért érdekes, mert éppen pártjának, a Párbeszédnek a társelnöke az a Barabás Richárd, aki a 11. kerület alpolgármestere. Karácsony Gergely annak ellenére, hogy állítása szerint semmit nem tud a pedofilbotrányról, azt mondja, biztos abban, hogy László Imrének, Újbuda DK-s polgármesterének nem kell lemondania.

