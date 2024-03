Olcsóbb a kerékpáros utazás a vonatokon

Március 1-jétől a kerékpárokat távolságtól függetlenül egységesen 500 forintos, 24 óra érvénytartamú, egyúti utazásra szóló kerékpárjeggyel lehet szállítani – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a MÁV-csoport.

A jegy nem érvényes a Szeged és Hódmezővásárhely közötti TramTrainre, ugyanis azon megmaradt az egy útra szóló zónajegy 235 forintért, amely a két város között a nagyvasút járatain is érvényes. A Kerékpár országbérlettel – amelynek ára 4950 Ft és 30 napig érvényes – a MÁV–Start (ide értve a TramTraint is) és a GYSEV hálózatán, valamint a HÉV-ek teljes hosszán is biztosított a kerékpárszállítás, emellett a BKK meghatározott járatain is érvényes.

Ilyen lett az új tarifarendszer

A távolságalapú kerékpárjegyek és -bérletek, valamint a Balatoni, Fertő tavi és Tisza-tavi kerékpáros túrajegyek megszűntek. A Start Klub kártyával rendelkezők és a Magyar Kerékpárosklub tagjai továbbra is kedvezményes, az új egységes jegyárhoz igazodó 375 forintos kerékpárjegyet vehetnek. A MÁV applikációból vagy online váltva továbbra is ötszázalékos kedvezmény jár a jegyekre.

Bizonyos vonatokon (jellemzően InterCity és expresszvonaton, elő-, fő- és utószezonban a Balaton térségében pedig minden vonaton) a kerékpárjegy mellé az eddigiekhez hasonlóan kerékpárhelyjegyet is szükséges váltani. Ennek díjszabása szintén változott:

általánosan 300 forintba kerül, de helyi sajátosság, bőségesen vagy éppen szűkösen rendelkezésre álló kapacitás esetén 100, 650 vagy 990 forint is lehet.

A Balaton térségében május közepéig minden IC-vonatra 300 forintba kerül a kerékpárhelyjegy. Fontos, hogy kerékpárhelyjegy-köteles vonaton csak kerékpárhelyjeggyel lehet utazni, ha a helyjegyek elfogynak, másik vonatot kell választani.