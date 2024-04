A Gyurcsány házaspár örökbe fogadta Karácsonyt

Újfent összeborult Karácsony és az egész Gyurcsány-banda – mutatott rá legújabb videójában Szentkirályi Alexandra. A kormánypártok főpolgármester-jelöltje úgy fogalmazott,

Gyurcsány Ferenc pártja a hétvégén megtartotta a kampánynyitó rendezvényét, és hogy hogy nem, Karácsony Gergely is tiszteletét tette a színpadon, jó pár ölelés és szelfi kíséretében.

– De mit is vártunk, ahogy 10 éve és 5 éve, úgy Karácsony most is behódolt Gyurcsánynak – írta a politikus, hozzátéve, ideje, hogy kiszabadítsuk a fővárost Gyurcsány fogságából.