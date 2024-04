Közel kétmilliós női bringán mutogatta magát Magyar Péter

Magyar Péter pénteken jelentette be, hogy részt vesz szombat délutrán az I Bike Budapest felvonuláson. A baloldal új messiása hangsúlyozta, hogy az eseményre nem a szervezők hívták meg, azon magánszemélyként vesz részt barátokkal – számolt be a Tűzfalcsoport. A tényfeltáró blog írása szerint Magyar Péter spontán meg is jelent a kerékpáros felvonuláson és „ahogy kell, drága női szemüvege után egy nagyon drága, szintén női bringára pattanva tekert a szavazatokért”.

Magyar, aki többször bizonygatta a Partizán, Telex és 444-és interjúk során puritánságát, ma erre ismét rácáfolt, ugyanis némi internetes kutakodás után hamar kiderül, hogy a kerékpár – típusát tekintve My Esel E-cross – pro Ccomfort változatát a gyártó internetes boltjában 4450 euróért, köze egymillió-nyolcszázezer forintért vesztegetik. Igaz, lapunk talált olyan hazai boltot is, ahol valamivel kevesebb mint másfél millió forintért meg lehet venni a trendi bicikli comfort plus változatát. Hogy mit adnak ennyi pénzért? „Robusztus E-kerékpár mindennapi használatra, rejtett akkumulátorral. A HollowTech fa vázba integrált e-bike-meghajtás, az első teleszkóp, a cross gumiabroncsok kombinációja egy olyan kerékpárt eredményeznek, mely minden terepen megállja a helyét” – olvasható a különleges jármű termékismertetőjében.

A Tűzfalcsoport azt is hozzáteszi: ha egészen precízek akarnak lenni, a biciklit sportos nőknek és pici embereknek ajánlja a gyártó.

A lap szerint ezek alapján nehéz eldönteni, hogy kiket kíván Magyar megszólítani, hiszen öltözködése mellett azzal is felhívta például rongyrázó életmódjára a figyelmet, hogy Szoboszlait inkább élőben nézi Liverpoolban, nem pedig mint az átlagmagyar, a televízióban.