Baloldali kispártok: végállomás, kiszállás

Alig több mint egy hónap múlva tartják az európai parlamenti és az önkormányzati választásokat, ami több baloldali pártnak is a politikai végállomást jelentheti. A káosz egyik jele, hogy a héten a Momentum, a Jobbik és a Párbeszéd is hiányzott az Országgyűlés keddi ülésnapjáról, így kihagyták a politikai viták legfontosabb fórumát, a napirend előtti felszólalásokat is. Rá­adásul a Momentum már a hétfői ülésnapon sem jelent meg a Tisztelt Házban.