Karácsony Gergely ismét ígérget, a kérdés, hogy ezúttal ezeknek mi lesz a sorsuk

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán megosztott videóban bemutatta, hogy Karácsony Gergely mikor kívánja fejleszteni Budapestet. A Fidesz–KDNP főpolgármester- jelöltjének videója rámutatott, hogy a jelenlegi főpolgármester sok ígéretet tesz, de a megvalósítását mindig a bizonytalan jövőbe helyezi.

Lehet, hogy a következő 5 éves ciklust szeretném egy újabb ciklussal meghosszabbítani.

– mondta Karácsony Gergely. A következő ciklussal kapcsolatban elmondta: „a következő ciklusban azt tudom mondani, hogy a következő ciklus végére meglesz a park. És a következő ciklusban majd például a Nagykörutat is rendbe rakjuk. Ami a következő ciklusban meg fog valósulni.”

Hogy ezt meg tudjuk-e csinálni az elmúlt elkövetkező öt évben, ez nem biztos, a következő ciklus nagy beruházása lesz.

– hangsúlyozta Karácsony Gergely.

A baloldal jelenlegi főpolgármestere sokszor elmondja, hogy „a következő ciklusban”, tehát nagy ígéreteket most is tett Karácsony Gergely. Kérdés, hogy ezek az ígéretei is arra a sorsra jurnak-e, mint a korábbiak.