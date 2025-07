Orbán Viktort támadja egy brüsszeli LMBTQ-fórum

A The Next Wave címet viselő, az Európai Parlament egyik LMBTQ-ügyekkel foglalkozó fóruma által jegyzett tanulmány szerint Orbán Viktor miniszterelnök és a Habsburg–Lotaringiai család több tagja is részt vesz az állítólagos „vallási szélsőséges hálózatban”. A támadásra Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és Hölvényi György KDNP-s EP-képviselő is reagált.

Egy brüsszeli tanulmány vallási extremizmusként említi Orbán Viktor politikai hálózatát és a hagyományos családmodellt támogató szervezeteket. Ha a család, nemzet és józan ész »extrémnek« számít, akkor a normalitás ma már lázadás. Köszönjük, hogy ismét megmutattátok, hogy ki változott valójában

– írta Orbán Balázs közösségi oldalán.