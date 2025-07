Nincs új a nap alatt: Von der Leyen nem vállalja a felelősséget

Lajkó Fanni szerint Von der Leyen mentegetésének végső célja valójában nem más, mint a háborúpárti politika fenntartása és Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának erőltetése. Mint mondta:

Brüsszel jelenlegi vezetése – élén Von der Leyennel és Manfred Weberrel – nem a békét keresi, hanem a konfliktus elhúzásához igazítja az uniós politikát. Ez a logika köszön vissza abban is, hogy bármiféle kritika vagy kétely az ukrajnai stratégia kapcsán azonnal oroszbarátságnak vagy EU-ellenességnek minősül.

– A valóság viszont az, hogy egyre több európai polgár nem támogatja Ukrajna gyorsított csatlakozását, különösen a háború közepette, elszámoltatás és reformok nélkül. Ennek ellenére Von der Leyen védelme azért kulcsfontosságú Brüsszel számára, mert ő az ukrán csatlakozás legfőbb politikai motorja, és a háborúpárti narratíva egyik arcává vált. A leváltása, vagy akár csak megrendülése is kockázatot jelentene az egész felépített stratégiai irányvonalra nézve – tette hozzá a szakértő.

Manfred Weber tegnapi beszéde leleplezte a színjátékot, amit Magyar Péterrel játszanak a magyar emberek megtévesztésére. A néppárt frakcióvezetője nyíltan kimondta: az Európai Néppárt egy ukránpárti politikai tömb, amely minden erejével támogatja Kijev uniós csatlakozását – még akkor is, ha ez szembemegy a nemzeti érdekekkel

– jegyezte meg Lajkó Fanni, és emlékeztetett, Weber kiemelte, hogy Magyar Péter pontosan ezt a politikát képviseli Magyarországon, Orbán Viktorral szemben.

Ahogy azt lapunk is megírta, Manfred Weber úgy fogalmazott: „Az EPP-nek vannak határozott vörös vonalai. Az EPP egyértelműen kiáll Európa, Ukrajna és a jogállamiság mellett. És most mások is követik a mi irányunkat. Tusk Kaczynski ellen, Magyar Péter Orbán ellen.”