Magyar Péter szándékosan igyekszik elterelni a figyelmet a háborúról

Az európai parlamenti választások tétjét és témáit elemezte pénteki videójában Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője Magyar Péterrel kapcsolatban azt is megvizsgálta, hogy a baloldali politikus miért állítja, hogy Magyarországon mindenki békepárti, és miért mondja, hogy szerinte a baloldal és Gyurcsány Ferenc is békepárti.

A globalista politikai körök, amelyekhez Magyar Péter is tartozik, igyekeznek elterelni a figyelmet az európai kérdésekről, miközben európai parlamenti választás lesz

– magyarázta Deák Dániel. Rámutatott: ez nem véletlen, igyekeznek a háborúról nem beszélni és úgy tenni, mintha ez egy álprobléma lenne, mivel ők erősen háborúpárti álláspontot képviselnek.

Ezt a módszert láthattuk a bevándorlási probléma kapcsán is. Akkor is arról beszéltek, hogy ez egy álprobléma és hogy nem ez a választások tétje. Akkor is igyekezték elterelni a figyelmet erről az egész kérdéskörről – emlékeztetett az elemző.

Az a céljuk ezzel, hogy az EP-választáson ne következzen be békepárti fordulat

– hangsúlyozta Deák Dániel.