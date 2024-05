Simicskó István: Nem akarjuk, hogy háborúba sodorják Magyarországot

– Mi a véleménye arról, hogy a nyugati vezetők egyre inkább háborús pszichózisba kerülnek?

– Aggasztók azok a kijelentések, amiket az elmúlt időszakban hallhattunk brüsszeli politikusoktól, valamint NATO-tagországok vezetőitől egy­aránt. A nyilatkozatok alapján a háborús pszichózis erősödik és a NATO egyre közelebb kerül ahhoz, hogy belesodródjon az orosz–ukrán háborúba. Magyarország az egyetlen tagország, amelyik a kezdetektől fogva következetesen azt mondja, hogy ez nem a mi háborúnk, és el kell kerülni, hogy egy közvetlen katonai konfliktus alakuljon ki Oroszország és a NATO között. Ez harmadik világháborút jelentene, nukleáris arzenálokkal mindkét oldalon. Mindenáron el kell kerülni, hogy egy atomháború törjön ki, hiszen akkor az emberiségnek ütött az órája. Mi a béke pártján állunk, és nem akarjuk, hogy háborúba sodorják a NATO-t és benne Magyarországot.

Erről szól majd a jú­nius 9-i európai parlamenti választás is, hiszen Európában is vannak háborúpártiak és békepártiak. Sajnos a hazai baloldal Brüsszelben és itthon egyaránt a háború mellett teszi le a voksát. A magyar kormány kellően bölcs politikát folytat azzal, hogy hazánk nem küld fegyvereket és katonákat a frontra.

Ezzel szemben számos területen segítjük a háború elől menekülőket. Véleményem szerint Ukrajnának is a mielőbbi béke az érdeke, a békéhez vezető út első lépése pedig az azonnali tűzszünet, amit a béketárgyalások követhetnek. Ehhez képest sehol nem látunk béketerveket – különösen Brüsszelben nem. Az egyre erősödő háborús retorika a konfliktus kiszélesedésével, eszkalációval fenyeget. Az Európai Unió 2012-ben megkapta a Nobel-békedíjat, azonban most Brüsszelben szó sincs béketervekről, csak háborús forgatókönyvek kerülnek szóba, és Manfred Webertől Ursula von der Leyenig mindenki csak arról beszél, hogy lehet még több fegyvert és még több pénzt küldeni Ukrajnába. Ugyanakkor a béke reményét jelentheti, ha újra Donald Trump lesz az Egyesült Államok elnöke, mivel gyorsan véget vethet a szörnyű pusztításnak.

– Sikerült megőrizni Magyarország békepárti álláspontját?

– Egy stabil, elvi álláspontja a magyar kormánynak a béke melletti kiállása, amit a Fidesz–KDNP-frakciószövetség is támogat. Nem hagyjuk Magyarországot és a magyar embereket belevinni a háborúba. Sok hibát követett el az Európai Unió, hiszen nem tudták megőrizni a békét, és immár többedik alkalommal tör ki fegyveres konfliktus a kontinensen a második világháború óta. Az EU-nak sokkal többet kellene tennie a saját biztonsága érdekében, ám úgy tűnik, hogy erre a jelenlegi brüsszeli vezetés alkalmatlan. Ezért június 9-én változásra van szükség, hogy olyanok kerüljenek az európai vezető pozíciókba, akik fontosnak tartják a békét, és nem a háborús uszításban vesznek részt.

Csak a Fidesz–KDNP európai listájáról mandátumot szerzett európai parlamenti képviselők esetén vehetjük biztosra, hogy feltétel nélkül a béke és a magyar érdekek mellett állnak ki.

Ezért nagyon fontos, hogy vegyük komolyan ezt a választást is és támogassuk a kormánypártok listáját. Mi a nemzetállamokat akarjuk megerősíteni, mivel az EU akkor lesz erős, ha erős tagországok alkotják. Ugyanakkor a mostani brüsszeli vezetés a baloldal támogatásával legyengíti a tagországokat, fellépnek a nemzetállamokkal szemben – akár az uniós források visszatartásával is képesek zsarolni –, és egy szuperhatalmat akarnak mesterségesen összetákolni, ami önhatalmúlag elvon hatásköröket a tagországoktól, és végső soron tartománnyá silányítja őket. Magyarország nem ezért lépett be az Euró­pai Unióba.