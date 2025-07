Hungaroring: Bernie Ecclestone is érkezik; a legjobbak idén is Herendi-serlegeket kapnak

Négy évtized telt el azóta, hogy 1986-ban először felbőgtek az F1-es motorok a Hungaroringen. Most, 2025-ben a mogyoródi aszfaltcsík nemcsak az év egyik legfontosabb magyar sporteseményének ad otthont, hanem szimbolikus mérföldkőhöz is érkezett: a Magyar Nagydíj 40., jubileumi futama mellett a Forma–1 történetének 75. szezonját is méltó módon ünnepli. A Hungaroring Zrt. elnök-vezérigazgatója, Gyulay Zsolt szerint a versenypálya felújítása és az esemény köré szervezett programok révén a rendezvény minden eddiginél színvonalasabb lesz.

Gyulay Zsolt a Magyar Nagydíjat felvezető hétfői sajtótájékoztatón, aqmelynek a Hungaroring adott otthont (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

Megújult a Hungaroring, amely több újdonsággal várja a rajongókat

A péntektől vasárnapig tartó hétvégére a pálya infrastruktúrája megújult: a paddock gyakorlatilag szerkezetkész, a főlelátó teljes pompájában várja a nézőket. Bár a versenyirányítás és a sajtóközpont még ideiglenes helyszínen üzemel majd, az újítások már most komoly nemzetközi elismerést kaptak.

Silverstone után nálunk van a második legnagyobb bokszkapacitás, és az F1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali is elismerően nyilatkozott az építkezésről

– mondta el Gyulay Zsolt.

A közel 19 ezer négyzetméteres paddock, valamint a főlelátó mögötti 10 ezer négyzetméteres rendezvényterület célja, hogy a versenyzőket, csapatokat és természetesen a nézőket is magas színvonalon szolgálja ki. A rendezvény ideje alatt a megszokott programok – mint a pilótaparádé vagy a kerékcsereverseny – mellett számos újdonság is várja az érdeklődőket. A szervezők a szurkolói élményt idén új szintre emelik: a hagyományos programok mellett – mint például a pilótákkal való találkozás – különleges meglepetésekkel készülnek a fővárosban is.

A rajongók egy izgalmas kincskereső játékban vehetnek részt Budapest belvárosában.

Az F1-es élmény megjelenik a margitszigeti szökőkútnál, a Hősök terén és a Lánchídnál is.

A pályán maradóknak is tartogatnak meglepetést: negyven szerencsés néző exkluzív bepillantást nyerhet a kulisszák mögé egy különleges bokszutca-látogatás részeként. A pénzérmegyűjtőknek is különleges élményt tartogat az idei év: a Magyar Pénzverő Zrt.-vel együttműködve emlékérme-sorozat készült az évfordulóra.