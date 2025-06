A világ élvonalába kerül a megújult Hungaroring

A jubileumi, 40. Magyar Nagydíjon az eddigitől teljesen eltérő arcát mutatja majd a mogyoródi versenypálya: sok más újdonság mellett modern, megújult paddock-terület, főépület és főlelátó várja a világbajnoki sorozat idei 14. állomására augusztus első hétvégéjén érkező F1-es karavánt és a szurkolókat. A Hungaroring 2026-ig tartó fejlesztésének célja a régi, helyenként idejétmúlt infrastruktúra megújítása volt, ez ugyanis elkerülhetetlenné vált annak érdekében, hogy Magyarország az alapításának 75. évfordulóját ünneplő sportág vérkeringésének része maradhasson a jövőben is.

Nagy volumenű ráncfelvarráson esett át a Hungaroring, amelynek megújult főépülete egyike az F1 legmodernebbjeinek (Fotó: Csudai Sándor)

A Hungaroring Magyarország modern kori történelmének meghatározó része

– A Hungaroring rászolgált arra, hogy a 40. születésnapjára új, modern külsőt kapjon, hiszen túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a pálya és a Magyar Nagydíj meghatározó része hazánk legújabb kori történelmének – jelentette ki a Hungaroring újraaszfaltozott célegyenesében, stílszerűen a szeptemberi, budapesti utcai parádé promótálására szolgáló F1-es Red Bull-versenyautó társaságában tartott csütörtöki sajtóeseményen Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára, aki hozzátette: a Magyar Nagydíj rendszerint a leglátogatottabb hazai sportesemény, amelynek a megrendezéséből keletkezett teljes GDP meghaladja a 26 milliárd forintot.

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója (balra) és Schmidt Ádám, a HM sportért felelős államtitkára egy F1-es Red Bull abroncsain ül a Hungaroring célegyenesében (Fotó: Csudai Sándor)

A Hungaroring megújulásának részletei

A sajtótájékoztató – amelyen részt vett Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, valamint az esemény házigazdájaként a Magyar Nemzeti Autósport-szövetség elnöke, a korábbi F1-es riporter, Szujó Zoltán – helyszínválasztása nem volt véletlen. Az aszfaltcsík egyik oldalán a mai kor követelményeinek minden tekintetben megfelelő új, fedett, 10 000 fő befogadására alkalmas főtribün volt látható a kommentátorfülkékkel és a VIP-terasszal, a bokszok felőli oldalon pedig az impozáns főépületet lehetett megfigyelni. Ebben 36 verseny- és négy technikai boksz kapott helyet.

A Hungaroring megújult főépületéből pazar kilátás nyílik a célegyenes végére (Fotó: Csudai Sándor)

Az épület első emeletén kialakítottak egy 2000 fő befogadására alkalmas VIP-területet a bokszutca felőli oldalon, páholyokkal, továbbá helyet kapott egy 80 fős ültetett étkeztetésre alkalmas étterem is konyhával. Itt a kisebb események alatt étkezhetnek a vendégek, de akár rendezvények lebonyolítására is alkalmas. Ezen a szinten még a paddock club további termei és a sajtótájékoztató terem található az irodák mellett. A másodikon helyezkednek el az üzemeltetési és sportszakmai irodák, valamint egy tetőterasz, amely a paddock club kibővítéseként is működik majd. Az épületben a sajtó munkatársainak vezetett séta idején is munkálatok zajlottak.

Az F1-es küldöttséget is meglepte a Hungaroring

– Volt olyan, hogy naponta 1500 szakember és 12 toronydaru dolgozott. Elképesztő számokat és adatokat tudnék mondani, hogy mennyi ember munkája van a Hungaroring megújításában, de a végeredmény a lényeg, remélem, hogy az mindenki számára élvezhető lesz – nyilatkozta lapunknak Gyulay Zsolt, aki elmondta: a főépület felső szintje is elkészült, de az idén még nem üzemel majd, a versenyirányítás ideiglenes lesz. Az újdonságokat először a július elején sorra kerülő GT Openen fogják tudni élesben is tesztelni.

Nemrégiben egyébként az F1 és a Nemzetközi Autómobil-szövetség, valamint a csapatok küldöttjei is meggyőződhettek a pálya állapotáról.

– A két héttel ezelőtti bejárás nagyon jól sikerült, a nemzetközi delegáció tagjai is meglepődtek, hogy ilyen szintre eljutottunk. Nagyon örültek, mindenki izgult azért, hogy milyen állapotban lesz a pálya a Magyar Nagydíjra, de most egy kicsit megnyugodtak. A promóterek között is beszédtéma az, hogy ilyen gyorsan és ilyen jó minőségben sikerült az építkezés, bízunk benne, hogy mindenki ezzel fog találkozni itt is. Eddig nyolc promóter jelezte, hogy jönne a versenyre, úgyhogy szívesen megmutatjuk nekik élőben is

– közölte Gyulay Zsolt.

Amint a sajtótájékoztatón is elhangzott, a Hungaroring infrastruktúrája a megújulásának köszönhetően a világ versenypályáinak élvonalába került. Erről egyelőre még csak az újságírók és a fotósok győződhettek meg, hamarosan azonban a Forma–1 utazó cirkuszának tagjai és a drukkerek is a saját szemükkel láthatják majd. A vasárnapi versenynapon már most kijelenthető, hogy telt ház lesz, a versenyhétvége pénteki és szombati napjára viszont korlátozott számban még vannak elérhető belépők.

Videón a megújult Hungaroring: