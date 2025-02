Garantált a Magyar Nagydíj helye a Formula–1-es versenynaptárban

Másfél évvel ezelőtt, 2023. július 22-én jelentették be, hogy a Magyar Nagydíj a 2027-ben lejáró szerződés után még további öt évig, vagyis 2032-ig az F1-es versenynaptár része marad. Mindez egyrészről tekinthető biztosnak, másrészt viszont a F1-ben kis túlzással csak az fix, ami már megtörtént. Reagálva a tradicionális európai versenypályák egyre nehezebb helyzetére – a történelmi helyszín, Imola hosszú évek után része a naptárnak, de úgy hírlik, már nem sokáig, a szintén jelentős múlttal rendelkező Spa-Francorschamps rotációs rendszerbe került, a világbajnok Max Verstappen hazai pályája, Zandvoort pedig valószínűleg az idén lesz utoljára a program része – megkérdeztük a Hungaroring illetékeseit, kell-e aggódni a Magyar Nagydíj jövője miatt, felmerülhet-e az, ami a belga pálya esetében, vagyis hogy kétévenkénti váltásban legyen csak verseny a ringen?

A tavalyi Magyar Nagydíj rajtja a Hungaroringen (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Megnyugtató válasz

– 2032-ig nem, hiszen addig szerződésünk van arra vonatkozóan, hogy minden évben megrendezzük a Magyar Nagydíjat – erősítette meg kérdésünkre válaszolva Tóth Anita, a Hungaroring sajtófőnöke.

– Amikor két évvel ezelőtt a szerződéshosszabbításról tárgyaltunk, a Formula–1 jogtulajdonosa feltételként szabta a Hungaroring elavult, majdnem negyvenéves infrastruktúrájának felújítását, és mivel ezt vállaltuk, 2032-ig meghosszabbították a promóteri szerződésünket, ami azt is jelenti, hogy addig garantált a Magyar Nagydíj helye a versenynaptárban.

Magyarország egyik legnagyobb és legfeszesebb tempójú építkezése

A Hungaroringen szinte a 2024-es Magyar Nagydíj leintésének pillanatában megkezdődtek a szükséges munkálatok, egy héttel a futam után elindult a felújítás második szakasza, amelynek részeként a paddock, a főépület és a főtribün teljes átalakítása valósul meg.

– Jelenleg 620 ember dolgozik nap mint nap azon, hogy a magyar pálya a megszokott magas színvonalon fogadhassa az F1-es családot az augusztusi versenyen. Csak néhány érdekes számadat a munka kezdete óta eltelt fél évről a kivitelezői konzorcium jóvoltából: 23 785 köbméter betont, 7604 tonna betonacélt építettek be, befejezték a depó területén az erősáramú rendszert, épült 759 négyzetméter falazott szerkezet, és a főépület harmadik emelete függőleges szerkezetének építése is folyamatban van, tehát minden a tervek szerint halad – közölte Tóth Anita, aki úgy fogalmazott: Magyarország egyik legnagyobb és legfeszesebb építkezése folyik, ez a magyar építőipar bravúrja.

A 2025-ös Magyar Nagydíjat – amely már a 40. lesz – a nyári szünet előtt, augusztus 1–3. között rendezik meg. Addigra a főépület még nem lesz teljesen kész, tehát ideiglenes megoldásokhoz kell folyamodni a versenyirányítás és a médiacenter esetében, a verseny után pedig megint visszaadják a területet a kivitelezőnek, hogy 2026-ra minden igényt kielégítő, 365 napon át üzemelő, multifunkciós rendezvényközponttá váljon a Hungaroring.

Jók a számok az idei Magyar Nagydíj kapcsán

A Magyar Nagydíjat az idén a megújuláson túl is nagy figyelem övezheti, köszönhetően annak, hogy a Hungaroringen eddig a legtöbbször, nyolcszor nyerő pilóta, a hétszeres világelső Lewis Hamilton ebben az évben már a Ferrari színeiben versenyez. Kiemelt érdeklődés kísérte a brit pilóta első ferraris tesztjét Olaszországban, és biztosan helyszínről helyszínre óriási érdeklődés fogja kísérni világszerte, hogy mire lesz képes a brit a legendás istálló színeiben. Ez vajon megmutatkozik a jegyeladás terén is?

Lewis Hamilton januárban mutatkozhatott először a Ferrari pilótájaként (Fotó: NurPhoto via AFP)

– A Hungaroringre – és természetesen más pályákra is – minden évben nagyon sok Ferrari-szurkoló érkezik, és persze sok Hamilton-rajongó is, de mivel a jegyeladásokból mi csak arra látunk rá (és a kiterjedt viszonteladói forgalom miatt arra sem pontosan), hogy mely országokból érkeznek a szurkolók, ezt nehéz lenne megmondani. Ami a jegyeladást illeti, az elmúlt három évben telt ház volt a Magyar Nagydíjon, és most is nagyon jól állunk a jegyeladással. Az egy évvel ezelőtti állapothoz képest darabszámban 90 százalékon állunk, értékben viszont a tavalyi fölött – mondta el a Hungaroring sajtófőnöke.