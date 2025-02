Verstappen lassan elköszönhet a rajongóitól, Hamilton újabb álma teljesülhet

Versenyekből sosem elég, gondolhatja a Formula–1 tulajdonosa, a Liberty Media, amely évek óta azon munkálkodott, hogy huszonnégy futamot zsúfoljon a naptárba. A menetrend mindig ennek megfelelően készült el, de volt, hogy az időjárás szólt közbe, mint 2023-ban, amikor az Emilia-Romagna Nagydíjon a heves esőzések miatt nem száguldozhattak Lewis Hamitonék, Szocsiban pedig az orosz–ukrán háború miatt törölték a 2022-es futamot, amely azóta sem tért vissza. Tavaly viszont már semmi sem állt a tervek megvalósításának útjába, és huszonnégy nagydíjat rendeztek meg.

Idén is ennyi szerepel a versenynaptárban, a további bővítés pedig már-már kivitelezhetetlen lenne, és saját bevallása szerint Stefano Domenicalli, az F1 igazgatója sem támogatná ezt, a pilóták és a csapatok heves ellenkezését váltaná ki, arról nem is beszélve, hogy az idény már így is meglehetősen hosszú: március közepén (február végén, ha a kollektív tesztet is idevesszük) kezdődik és decemberben ér véget, és három triplahétvége ékesíti a menetrendet.

A Formula–1 tulajdonosai a bőség zavarával küzdenek, mert jelentkezőkből van elég a huszonnégy helyre, és az új házigazdák bevonása érdekében néhány pályának búcsút el kell mondani, és ez bizony olykor-olykor a tradicionális helyszínek egyike. A 2025-ös idény végén például elköszönhet az imolai futam is, mivel az év végén lejár a szerződése, és új még nem köttetett, de ugyanebben a helyzetben van a Mexikói és a Las Vegas-i Nagydíj is.

Verstappen Belgiumban ritkábban, Hollandiában nem versenyezhet

Max Verstappen (Red Bull) és több más pilóta kedvenc pályája nem állandó, hanem visszatérő szereplő lesz a jövőben.

Már a 2023-as belga futam előtt arról lehetett hallani, hogy talán az utolsó lesz Spában, de végül szerződést hosszabbítottak, amit idén januárban egy újabb megegyezés követett. Ennek értelmében 2027-es nagydíjjal bezárólag minden évben rendeznek itt versenyt, ám azt követően csak minden második évben, 2029-ben és 2031-ben. A Formula–1 nem magyarázta meg a döntést, de vélhetően az áll a háttérben, hogy a királykategória versenyzőit 57 alkalommal vendégül látó Spa-Francorchamps a jövőben egy másik európai helyszínnel váltakozhat.

Verstappennek a hazai futama miatt is fájhat a szíve. A versenynaptárba 2021-ben visszatért Holland Nagydíjból ugyanis jövő nyáron rendezik meg az utolsót. Érdekes módon, nem az F1 nem akarta a folytatást, hanem a szervezők döntöttek a búcsú mellett, annak ellenére, hogy több hosszabbítási ajánlatot is kaptak. Robert van Overdijk versenyigazgató szerint 2028-ig nem írtak volna alá, a hosszú távú jövő pedig nagyban Verstappentől függött volna, akinek pedig abban az évben jár le a Red Bull-lal kötött szerződése, és az ő esetében nem kizárt, hogy akkor a pályafutását is befejezi.

Lewis Hamilton sorra valósítja meg az álmait a Formula–1-ben (Fotó: AFP/NurPhoto/Andrea Diodato)

A tradicionális pályák közül Szuzuka és Silverstone tavaly hosszabbított, előbbinek 2029-ig, utóbbinak 2034-ig szól a megállapodása, Austinnak, Ausztráliának, Bahreinnek, Katarnak és Magyarországnak is biztos a helye – ezek mindegyikének a 2030-as években jár le a szerződése.

Baku és Barcelona jövője ugyanakkor még nem tisztázott. Jelen állás szerint mindkét városban 2026-ban rendeznek utoljára versenyt, de utóbbi esetében zajlanak a tárgyalások, így nem kizárt a folytatás.

A futam nevét mindenesetre elvesztik a katalánok, ugyanis a 2026-os idénytől legalább 2035-ig Madrid is vendéglátó lesz, és már a főváros rendezi a jövő Spanyol Nagydíjait egy olyan helyszínen, amely részben utcai pálya, és két kurta alagút is helyet kapott rajta.

Hamilton Afrikába vinné a Formula–1-et

Madrid csatlakozása holtbiztos, de a Ferrarihoz való átigazolása után elképzelhető, hogy Lewis Hamilton (Ferrari) újabb nagy vágya is teljesül, és visszatér Afrikába az F1. Ruanda már hivatalosan benyújtotta a pályázatát egy nagydíjra, és a dél-afrikai kormány is azon dolgozik, hogy az ország 1993 óta először a versenyhelyszínek egyike legyen. Ráadásul utóbbi már jövőre vagy 2027-ben visszatérne, de kétséges, hogy addigra sikerül-e helyet szorítani az afrikaiaknak a versenynaptárban. Mert jelentkezőkből akad bőven, miközben a száguldó cirkusz Ázsiában is terjeszkedne.