Dánia választ adott az egyetlen nyitott kérdésre a kézilabda-vb döntőjében

A horvátok a döntőre elvesztették talán legfontosabb fegyverüket: a közönség támogatását. Azt nem mondhatnánk, hogy a dán szurkolók olyan fergetes hangulatot varázsoltak az oslói arénába, mint odahaza a horvátok Zágrábban egészen a franciák elleni elődöntővel bezárólag, de érthetően ők voltak fölényben.

Marko Mamic rászolgált a piros lapra (Fotó: AFP)

A horvátok célja az első dán támadásoktól kezdve tisztán látható volt: csak a gólkirály Mathias Gidsel ne dobjon legalább könnyű gólt. Ezt el is érték a 13. percig, Gidsel először akkor talált be, más kérdés, hogy a dánok így is vezettek 6-3-ra.

A horvátok nem riadtak vissza a durvaságtól sem

A horvátok jól és keményen, helyenként már durván védekeztek. Mamic megérdemelten bűnhődött piros lappal, amikor oldalról-hátulról odacsapott Laugénak, az első félidő hajrájában ugyanez a büntetés kijárt volna Srnának is, amikor arcon csapta Gidselt, de ő megúszta.

A horvátok a védekezésüknek köszönhették, hogy feljöttek 8-7-re, de utána Gidsel beindult, öt góllal zárta az első félidőt.

Srna és Maras támadásban nem tudta azt a teljesítményt hozni, mint a franciák ellen, egyedül Martinovic tudta átlőni a dán falat. Emil Nielsen ismét nagyon jól, közel ötvenszázalékos hatékonysággal védett, s amikor a dán szélsők túljutottak a kezdeti bizonytalanságon, akkor már nem volt esélyük a horvátoknak.

A szünetben 16-12-re vezettek a dánok, s már akkor lehetett érezni, hogy ezzel eldőlt a vb-döntő. A folytatást fölösleges is részletezni, gyorsan döntő fölénybe kerültek a dánok, már a 41. percben, 24-14-nél elérték a tízgólos előnyt. Utána kiengedtek, a horvátok némileg felzárkóztak, a dánok végeredményben 32-26-ra nyertek.

Dánia zsinórban negyedszer világbajnok

Dánia zsinórban negyedszerre nyerte meg a világbajnokságot. Miként felidéztük, vb-n legutóbb éppen Magyarország ellen, még a 2017-es világbajnokság nyolcaddöntőjében vesztett mérkőzést.

A 2021-es vb negyeddöntőjében legalább Egyiptom csak hosszabbításban adta meg magát, 2023-ban a középdöntőben éppen Horvátország fogott egy döntetlent, az idei világbajnokságon a dánok elképesztő dominanciát mutattak. A döntőig egyedül Csehország úszta meg ellenük tízen belül (28-22), de a középdöntő utolsó fordulója a dánoknak már tét nélküli játszadozás volt.

Mathias Gidsellel a horvátok sem bírtak (Fotó: AFP)

Íme, Dánia parádés eredménysora a 2025-ös kézilabda-vb-n

csoportkör:

Dánia–Algéria: 47-22

Dánia–Olaszország 39-20

Dánia–Tunézia: 32-21

középdöntő:

Dánia–Németország: 40-30

Dánia–Svájc: 39-28

Dánia–Csehország: 28-22

negyeddöntő:

Dánia–Brazília 33-21

elődöntő:

Dánia–Portugália 40-27

döntő:

Dánia–Horvátország 32-26

Francia bronz, Magyarország a nyolcadik

A bronzmeccsen Franciaország egyetlen góllal, 35-34-re legyőzte a torna meglepetéscsapatát, Portugáliát. Magyarország a negyeddöntőben drámai mérkőzésen maradt alul 31-30-ra Horvátországgal szemben és végül a nyolcadik helyen zárta a világbajnokságot.