A Liverpool csak két percen át örülhetett, a vége nagy mészárlás lett Londonban

A Manchester City csapatának pocsék a szezonja, de Pep Guardiola együttese azért valamennyire összekapta magát, a Premier League-ben a legutóbbi két meccsét megnyerte, az Ipswich Town otthonában 6-0-ra győzött, majd hazai pályán 3-1-re nyert a Chelsea ellen. Szerdán pedig a Bajnokok Ligája alapszakaszában ugyancsak otthon 3-1-re nyert az FC Bruges ellen, és így továbbjutott a legjobb 24 közé – ami azért „neccesen” jött össze. Vasárnap azonban elemeire esett az Arsenal ellen.

Az Arsenal 5-1-re győzött a Manchester City ellen (Fotó: AFP)

Az Arsenal nagy győzelmet aratott

Pep Guardiola az Arsenal elleni PL-rangadót a tabella negyedik helyéről várhatta, de az Arsenal úgy állt a második helyen, hogy hat ponttal többel rendelkezett. Most pedig már kilenccel szerzett többet, mert Mikel Arteta együttese 5-1-re győzött. Lomdonban Ödegaard már a 2. percben megszerezte a vezetést az Ágyúsoknak. A City az 55. percben Haaland góljával egyenlített, de a vendégek csak egy percig örülhettek, mert Partey villámgyorsan újra előnyhöz juttatta az Arsenalt, majd a 62. percben Lewis-Skelly, a 76.-ban Havertz, a 93.-ban Nwaneri is betalált. Az Arsenal tehát 5-1-re győzött, és így továbbra is hatpontos hátrányban van az éllovas Liverpool mögött. Szoboszlaiék a tévé előtt csak kétszer egy percig örülhetek, a meccs további részeiben a Manchester City még döntetlenre sem állt, s végül pedig az Arsenal lemészárolta az ellenfelét.