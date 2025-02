A magyar tulajdonos példátlan büntetést hozott: az élvonalbeli labdarúgók nem kapnak ebédet

Fontos pontokat hullajtott el a felsőházi rájátszásért folytatott harcban a múlt hét végén a Sepsi OSK: csak gól nélküli döntetlent játszott a sereghajtó Botosani otthonában, amely ezzel az egy pontjával lépett egyet előre, a 17. helyre. A Sepsi a nyolcadik helyen áll a tabellán, 24 meccsen 34 pontot szerzett, a mérlege 9 győzelem, 7 döntetlen és 8 vereség. A rájátszásban a bajnoki címért az első hat csapat küzd majd. A hét végi találkozó után a Sepsi OSK tulajdonosa és elnöke, Diószegi László kemény kritikával illette csapatát a Facebook-oldalán, és jelezte ma személyesen is elbeszélget a játékosokkal és a szerinte hibázó edzői stábbal is.

A Sepsi szurkolói nem lehetnek elégedettek Fotó: Facebook/Sepsi OSK

Diószegi László felnyitná a Sepsi játékosainak a szemét

Diószegi László kiemelte, hogy a csapat Törökországban luxus körülmények közepette készülhetett, a játékosok pontosan kapják a több ezer eurós fizetésüket, de csak lézengtek a pályán a Botosani otthonában.

„Több tízezer embernek okoztatok egy rossz hétvégét! Egy biztos, változtatunk mi is a lapon! Úgy döntöttem, hogy a mindennapi ebédet, amit kaptok tőlünk, a következő mérkőzésig rászoruló családok fogják elfogyasztani, természetesen ingyen, és az akadémia gyerekei fogják kiszállítani, hogy ők is lássák mekkora örömet okoz egy ebéd is, és akkor talán majd rájönnek arra, hogy meg kell a pénzért dolgozni, és ki kell érdemelni azt! Így egyszerre örömet okozunk és talán felnyitunk pár szemet is! (…) Nem érdekel, ki mit mond, aki azt hiszi, hogy sétálgathat továbbra is büntetlenül, az téved! (…) Nézzétek ezt a felhőtlen örömmel szurkoló kislányt és gondolkozzatok el!” – áll Diószegi László Facebook-bejegyzésében.

Nos, ha a Sepsi játékosai több ezer eurós fizetést kapnak, akkor az ebédmegvonás után sem maradnak éhesek, de Diószegi László figyelemfelhívó „akciója” talán mégis megérinti őket.