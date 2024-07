Egy váltás, és ami mögötte van: ezért szerződött Fehérvárról a Sepsihez Sigér Dávid

Tizennégy tavaszi tétmérkőzésen lépett pályára az előzőleg öt és fél éven át a Fradiban futballozó Sigér Dávid Székesfehérváron. Hamar vezéregyéniséggé vált a Vidinél is, ezért is volt meglepő a hír, miszerint a 33 esztendős középpályás nem marad a Fehérvárnál, pályafutása során először légiósnak állt, a közelmúltban a háromszéki Sepsiszentgyörgyre igazolt.

Bernd Storck személye is sokat jelentett

– A bajnoki idény befejezése után kaptam ajánlatot a Sepsitől, igaz, már korábban, úgy másfél évvel ezelőtt is megkerestek a klubtól, ám akkor még úgy alakult, hogy szerződést hosszabbítottunk a Ferencvárossal. Annak akkor úgy kellett történnie, nemrég viszont megint felelevenítődött a korábbi szándék, és mondhatom, most is nagyon pozitív volt a Sepsi OSK részéről az érdeklődés – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a váratlan szentgyörgyi kaland hátteréről Sigér Dávid. – A szakmai szempontok jelentették a döntés könnyebbik részét. Beszéltem Bernd Storckkal az ideigazolásom előtt, nagyon szimpatikus volt, amiket ő is elmondott, és bár személyesen nem ismertük egymást korábbról, az ő személye alapvetően pozitív érzéseket keltett bennem. Onnantól, hogy beszéltünk, még meggyőzőbb volt a Sepsi ajánlata, úgy éreztem, hogy egy felkészült, intelligens vezetőedző áll a csapat élén, akivel jó lesz együtt dolgozni. A család érdekeit is mérlegelnem kellett, és miért is tagadnám, ez megnehezítette a döntésemet. Március­ban megszületett a második kisfiunk, Soma, és rá kellett jönnöm, hogy kétgyermekes családapaként teljesen más szempontokat is figyelembe kell vennem. Ez volt az, ami miatt annak ellenére, hogy azt éreztem, vágyódom a Sepsihez, mégiscsak gondolkodnom kellett az ajánlaton. Életünkben először fogunk elköltözni Magyarországról, de kettős érzéseim vannak, hiszen olyan helyre megyünk, ahol magyarul beszélnek, rá­adásul a klub is erősen magyar. Remélem, egyszerre tudok majd a pályán sikereket elérni a csapattal és közben a családi életünket is úgy megvalósítani Sepsiszentgyörgyön, ahogy azt elképzeltük.

Sigér Dávid Sepsiszentgyörgyön kezd új fejezetet pályafutásában. Fotó: facebook.com/osksepsi

Ezért nem volt folytatás a Fehérvárnál

Sigér Dávid februárban távozott a Ferencvárostól, és mint elmondta, első körben csak a tavaszi szezonra szólt a megállapodása a Fehérvárral. Bejátszotta magát a csapatba, végül mégis váltania kellett. De mi történt pontosan?

– Amit szerettem volna, azt megkaptam Fehérváron, jól is éreztem magam, már azon gondolkodtunk a feleségemmel, hogy ha ott folytatom tovább a karrieremet, Székesfehérvárra kellene költöznünk, vagy továbbra is ingázzak Budapestről. Őszintén mondhatom, hogy hosszabb távra terveztem, ám amikor elérkeztünk a szezon végéhez, bizonyos információk hatására kezdtem úgy érezni, hogy hiába voltam stabil tagja a kezdőcsapatnak, akkor sem feltétlenül szabad kész tényként kezelnem, hogy a Fehérvárral szerződést hosszabbítunk – mondta lapunknak a hatszoros magyar bajnok játékos.

– Ezek után elmentünk szünetre, sok volt a kérdőjel és érdemlegesen nem igazán tudtunk a közös folytatásról tárgyalni. Közben teltek a hetek, és biztossá vált, hogy csapatot kell keresnem, mert Fehérváron nagyon bizonytalanná vált számomra a folytatás. Ekkor jött képbe a Sepsi. Sajnálom, hogy csupán néhány hónapig tartott a fehérvári időszakom, én sem ennyire terveztem, főleg úgy, hogy nem volt könnyű feldolgozni a Fraditól való távozást sem. Nem vagyok vándormadártípus, ahhoz képest ez most elég sok változás öt-hat hónap alatt.

Sepsiszentgyörgyre költözik a család

A legnagyobb fordulat most következik a Sigér család életében. A családfő a napokban még Ausztriában edzőtáborozott a Sepsivel, ám miután a felkészülés ezen szakasza lezárult, az immáron négytagú família megkezdte a csomagolást Magyarországon, és rövidesen átteszi székhelyét Sepsiszentgyörgyre. A legutóbbi bajnoki kiírást ötödikként záró csapatnál egyébként nem Sigér Dávid lesz az egyetlen magyar labdarúgó. Noha az előző idény végén Varga Roland távozott, Varga Kevin és Kecskés Ákos maradt, a Sepsi OSK vezetőedzője pedig a nemzeti tizenegy korábbi szövetségi kapitánya, Bernd Storck. A válogatottunkat a 2016-os Európa-bajnokságon a nyolcaddöntőbe vezető német szakvezető hamarosan a pályán is számíthat az alapozást a társaihoz képest kicsit késve megkezdő Sigér Dávidra.

– Sajnos az előző szezon végén összeszedtem egy kisebb sérülést, még a Fehérvár játékosaként, a nyári pihenő nem volt elég arra, hogy teljesen rendbe jöjjek és az új csapatommal elkezdhessem a felkészülést. Jelenleg bizonyos gyakorlatokat már a csapattal végezhetek, remélem, innentől minden rendben lesz és hamarosan a vezetőedző rendelkezésére is tudok állni – árulta el Sigér Dávid.

Sigér Dávid azért dolgozik, hogy behozza a sérülés miatti lemaradását. Fotó: facebook.com/osksepsi

A 2022-ben és 2023-ban is Román Kupát nyert Sepsi Ausztriában a Ferencváros ellen is játszott felkészülési meccset, 4-4-es döntetlen lett a vége. Ezenkívül Bernd Storck csapata az Austria Wien együttesével is megmérkőzött, azt az összecsapást a bécsiek nyerték meg 3-1-re.