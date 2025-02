Keane csalódott, de megmagyarázta, miért forgatta fel a Ferencváros csapatát

A Ferencváros az Európa-liga alapszakaszának záró fordulójában csütörtökön hazai pályán 4-3-ra nyert a holland AZ Alkmaar ellen, ezzel továbbjutott a legjobb 24 közé. A Fradi új vezetőedzője, Robbie Keane tehát jól debütált a Groupama Arénában, de ami az NB I-et illeti, már nem ez a helyzet: az MTK elleni 0-0 után nincs okuk ünnepelniük a szokatlan összeállításban szerepelt zöld-fehéreknek.

Abu Fani akcióban, de ő sem talált be. Robbie Keane és az FTC nem örülhetett vasárnap este. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Keane: Intenzívebbnek kell lennünk a támadóharmadban

– Csalódott vagyok, mert nem találtunk be, néhány lehetőségünk volt, de az utolsó passzokban sokszor nem hoztunk jó döntést. Behoztuk Varga Barnabást, akinek szüksége lett volna a beadásokra, de nem igazán nem jöttek. Remélem, azért motivált volt a csapat, egy futballistának mindig éhesnek kell lennie. Jobbnak, intenzívebbnek kell lennünk a támadóharmadban – fogalmazott az M4 Sport kamerája előtt Robbie Keane. Az ír szakvezető beszélt az új érkezőkről is, megjegyezte, hogy Lenny Josephnek volt is egy helyzete, amikor kaput kellett volna találnia, míg Cirkovics betegség miatt nem állt a rendelkezésére.

Robbie Keane elmondta, hogy ezen a héten két bajnoki meccset is játszanak – szerdán Zalaegerszegen pótolják az elhalasztott találkozójukat, vasárnap pedig a Puskás Akadémia otthonában lépnek pályára –, ezért változtatott az Alkmaar elleni csapatán.