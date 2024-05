Szemétbotrány Marcalin – Komoly bűncselekmények történtek a baloldali városvezetés alatt?

Még egy érdekesség: „A helyszínen megállapítást nyert, hogy a fellelt hulladékot el kell távolítani, teljes talajcserét kell végezni, mivel a jelenlegi »talaj« teherbírása nem megfelelő, arra utat építeni nem lehet.” Ez a lesújtó felismerés a végkövetkeztetése annak a 2020. november 25-én kelt, a feljelentéshez is csatolt jegyzőkönyvnek, ami a Keleti Iparterület-projekt megvalósításának helyszínbejárásán készült. Az iratból ráadásul az is kiderül, hogy a bejáráson részt vett az a Bereczk Balázs is, aki jelenleg a baloldal polgármesterjelöltje a Somogy vármegyei Marcaliban.

Fotó: Olvasói fotó

Megjegyezzük azt is, hogy Marcalit a rendszerváltoztatás óta polgármesterként – korábban pedig tanácselnökként – irányító Sütő László a Somogyi Hírlap 1998. október 10-i lapszámában azt nyilatkozta, hogy a területen korábban működő bányagödröt, majd városi hulladéklerakót visszaadták a természetnek. A korabeli cikkből ráadásul az is kiderül, hogy a bányagödör mocskának eltüntetésére – nagyrészt állami forrásból – 72 millió forintot költött a város. A vállalkozás eredménye „olyan példaértékű park lehet, amellyel nemcsak a városban élő emberek gazdagodnak, hanem a természet is” – állította Sütő.

Nos, a feljelentés szerint Sütő László jóslatával szemben az egykori bányagödörből természeti park sohasem lett, helyette viszont belekezdtek egy ipari park kialakításába. Ám a Keleti Iparterület-projekt megvalósításakor kiderült: a kommunális hulladék a területen még 2020-ben is megtalálható volt.

Hogy mindezekért terhel-e bárkit is büntetőjogi felelősség, azt, mint minden hasonló esetben, a hatóságok dolga eldönteni.

Borítókép: Olvasói fotó