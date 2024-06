Bedrogozva csempészte át a határon a bevándorlókat

Vádat emeltek három embercsempésszel szemben, akik tavaly nyáron 47 határsértőt zsúfoltak egy furgon rakterébe – tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője az MTI-t. Saághy Flóra közölte, a vád szerint az elkövetők megbízójuk utasítására tavaly augusztus 17-én éjjel a szerb–magyar határtérségbe hajtottak, ahol furgonjuk rakterébe felvettek a társaik által a zöldhatáron átkísért külföldieket, köztük 12 gyereket.

A rendőrök a járművet Ásotthalom közelében állították meg. A járműben kábítószerre, speedet és kristályt tartalmazó porra is bukkantak.

Kiderült, a sofőr korábban fogyasztott is a kábítószerből, így ellene nemcsak minősített embercsempészés, hanem bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt is vádat emeltek – tudatta az ügyész.