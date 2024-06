Durva napok következnek, akár egy parkoló autóban is kialakulhat életveszélyes állapot

A két szervezet képviselői arra is kitértek, az autóval közlekedőket különös óvatosságra intik, rájuk is kedvezőtlen hatással lehet a rendkívüli meleg, de a gyermekeket és a házi kedvenceket se hagyják a parkoló autóban, néhány percre se. Megjegyzik, még egy félárnyékban parkoló jármű utastere is életveszélyesen felmelegedhet. Ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot!