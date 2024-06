Ennél kényelmesebben nem fog eljutni a horvát tengerhez, még most érdemes megvenni a jegyet + videó

A kocsik utaskísérői a teljes út során gondoskodnak az utasok kényelméről és biztonságáról, és további ételek és italok is vásárolhatók náluk. Az étkezőkocsiban forinttal, euróval, bankkártyával, valamint Magyarország területén valamennyi Szép-kártyával is lehet fizetni. Az étkezőkocsin meleg vacsorával és reggelivel, valamint széles körű italválasztékkal várják az utasokat, amely közösségi térként is hasznos lehet, ha még beszélgetnének az utazók. Reggel, a tengerhez közeledve terített asztalokkal fogadják az ébredőket.