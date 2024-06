Le kell fegyverezni a brüsszeli háborús uszítókat! + videó

Azért kell most mozgósítani a békepárti szavazókat, hogy később ne a katonákat kelljen – érvelt Dornfeld László, a központ vezető elemzője. Nagyon alattomos a magyarországi dollárbaloldal, mert Márki-Zay Péter alatt még tiszta lapokkal játszottak, elmondták, hogy küldenénk katonákat, ha a NATO azt kéri. Most már az megy, hogy a kormány kelti a háborús hangulatot, ők ilyenről nem is tudnak, Magyar Péter feljelenti OrbánViktort, mert szerinte háborúval riogat.

Rájöttek, hogy idehaza nincs vevő a háborúpártiságra, ezért próbálják diszkreditálni a békepárti álláspontot. Nem szabad ennek felülni!

– hangsúlyozta Dornfeld László.

Kobza Miklós egy sor olyan friss nyugati nyilatkozatot ismertetett a műsorban, amelyek világosan bizonyították az, hogy a nyugati vezetők nem a tűzszünetben, a béketárgyalások azonnali megkezdésében érdekeltek, hanem a konfliktus elnyújtásában. „Tehát amiről mi beszélünk, a magyar kormány és a magyar jobboldal beszél, hogy a Nyugat sodródik bele egy olyan konfliktusba, ami egyébként nem az ő konfliktusa, az tényszerűen igaz” – hangsúlyozta az Alapjogokért Központ kreatívvezetője.

Dornfeld László emlékeztetett: az I. világháború előtt egy több évtizedes béke volt Európában. Most ugyanúgy több évtized telt el az utolsó nagy európai háború, a II. világháború óta. Alig vannak már életben olyanok, akik átélték azt. A Nyugatnak a háborúval kapcsolatban a közvetlen élménye, hogy elmentek néhány országba és a helyi „pizsamás” különítményt különösebb erőfeszítés nélkül felszámolták. Néhányan meghaltak sajnálatos módon, de a többiek dicsőségesen hazatértek. Az orosz háború nem ilyen, ezt az Ukrajnából élve hazatért zsoldosok is tanúsíthatják, akik nehezményezték, hogy az oroszok visszalőttek – hangsúlyozta a vezető elemző.

