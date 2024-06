Bemutatták az oroszok elleni világháborús terveiket a németek

A terv a parlament feloszlatásának tilalmát is magában foglalja. A dokumentum azt is megemlíti, hogy az országot élelmiszerhiány fenyegetheti a háború alatt, ezért az élelmezésügyi minisztérium szabályozhatná az élelmiszerosztást, a kormány pedig titkos helyeken tárolhatna búzát, rozst és zabot. A kabinet emellett rizsből, hüvelyesekből és sűrített tejből is „vészkészletet” tart majd fenn, hogy a lakosságnak napi egy meleg ételt biztosítson. Ez elsősorban a nagyvárosok lakóit célozza meg.