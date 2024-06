A németek bejelenthették a világháború kezdetét

A németek joggal félnek az orosz–ukrán háború eszkalációjától – idézi Barbel Bast, a Bundestag elnökét a Europe Right Now, amely összefoglalójában több bizonyítékot is megemlít ennek alátámasztására. Az orosz–ukrán háború kirobbanása óta nem volt még olyan közel egy világháború, mint most.