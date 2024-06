Már a kamera sem zavarja a tolvajokat Pikó Józsefvárosában

Pikó András baloldali polgármester önkormányzati propagandalapja bebizonyította, hogy Józsefvárosban egy kerékpárt sem lehet őrizetlenül hagyni. A tolvajokat már az sem zavarja, hogy a kerékpár tulajdonosa fél méterre éppen interjút ad, amit éppen egy kamera rögzít.

Történt ugyanis: a Józsefváros Újság választási riportot készített, amikor egy férfi besétált a képbe és megpróbálta ellopni a kerékpárt, amelynek a tulajdonosa éppen az interjú kedvéért hátat fordított.

Veres Gábor, az MSZP jelöltje mivel háttal állt és az interjúra koncentrált, ezért nem láthatta a háttérben zajló jelenetsort, ám a stáb észrevette a lopási kísérletet és jelezte Veresnek, hogy lopják a biciklijét. Amikor kérdőre vonták a tolvajt, hogy lopni akar, az csak annyit válaszolt: „Dehogy”.

Ez jellemzi ma Józsefvárost, és ebből lett elege a helyiek nagy részének. Pikó András újrázása óta forrnak az indulatok a közösségi oldalakon, a helyi csoportokat ellepték a dühös hozzászólások, mi több: a választás óta romlott a közterületi állapotok, szemetesen pihenő, megállókban alvó, járdán dolgát végző, Blaha Lujza téri szökőkútban fürdő vagy éppen piknikasztalt levizelő hajléktalanokról számolnak be az ott élők. Az utóbbi nemi szervét mutogatva végezte dolgát a helyi parkban, ahol kisgyermekes családok is pihennének.

Ez a VIII. kerületben teljesen megszokottá vált a mindennapokban.

„Sajnos nem vicces, ez a durva valóság” – írja az egyik kommentelő, a másik úgy fogalmazott: „Ezekben már semmi szégyenérzet nincs.” Volt olyan hozzászóló, aki jelezte: elküldte a képet Pikó Andrásnak, hogy ezzel a problémával kellene kezdeni valamit, válaszként a polgármester kitiltotta közösségi oldaláról a panaszos helyi lakost. „A kerületieknek megvolt a lehetősége, hogy változtassanak. Ezek után csak azt mondhatom, ki milyen rózsát szakít, olyant szagol” – hívta fel a figyelmet egy másik kerületi lakó. Sokan egyet is értettek a véleménnyel, ám azt nem gondolják, hogy a rendet és tisztaságot szerető lakosok szavazták meg többségben Pikót.

Osztogatásba kezdtek Pikóék

Szilágyi Demeter, a VIII. kerület önkormányzati képviselője az Indexnek elmondta, a mostani választásokkor a tudomásukra jutott, hogy a Pikó András-féle kerületvezetés hajléktalanokat vett rá arra, hogy megnyerjék szavazatukat. Cserébe ötezer forintot adhattak nekik. Szilágyi az Indexnek azt mondta:

a rendőrség a választásokat követően egyaránt nyomozást indíthat a választás rendje elleni bűncselekmény okán. Ráadásul a névjegyzékből kiolvasható volt, csaknem ezer embert jelentettek be a VIII. kerületbe a választást megelőzően.

Ami azért is érdekes adat, mert Pikó András 1100 szavazat különbséggel lett polgármester. Szilágyi Demeter kitért arra is: komoly kérdéseket vethet fel állítása szerint, hogy milyen formában, milyen szervezett módon történt bejelentés. Nemcsak most, hanem 2019-ben is tapasztalták, hogy rengeteg külföldi diákot, szavazót jelentettek be és vitték el voksolni. Mint mondta: nehéz küzdeni, annak ellenére, hogy soha nem látott mértékben szavaztak a mostani választáskor a Fidesz jelöltjeire Józsefvárosban. Szerinte kérdést vethet fel az is, hogy a józsefvárosi emberek jövőjéről olyan emberek döntöttek, akik nem a kerületben éltek, és ebben Pikóék közreműködtek csak azért, hogy a hatalmat megtartsák. – A jogalkotásnak kell kezelnie a helyzetet – mondta Szilágyi, aki szerint

adódik a kérdés, hogy egy-egy ilyen választás befolyásolása valóban tükrözi-e a választási akaratot, vagy csupán az adott indulók trükközésén múlik, hogy ki jut hatalomra és ki nem.

Az egyik Pikó-szavazó, aki ez idáig a Fideszt támogatta, úgy fogalmazott a Magyar Nemzetnek: azért nem szavazott Sára Botondra, a Fidesz jelöltjére, mert ő nem adott neki semmit, és úgy tudja, hogy ha ő lesz a polgármester, akkor elveszi tőle az önkormányzati lakását. Ezt, hogy mire alapozza, nem volt hajlandó elárulni. Emellett találkoztunk olyan lakást kapott hajléktalannal, aki büszkén vállalja, hogy Pikó pénzbeli és segélycsomagot is adott neki a választás előtti időszakban. Nyilván ez az önkormányzatnak a jogában áll, nem ütközik törvénybe. Kiolvasható, hogy Pikóék ráálltak arra a rétegre, amelyet kisebb pénzösszegekkel szavazásra lehet legális eszközökkel ösztönözni. Az már kérdéseket vet fel, hogy miért a választás évében vezetett be a Pikó-önkormányzat számtalan támogatási formát, miért nem a korábbi években, amikor milliárdos el nem költött pénzmaradványt görgettek maguk előtt évről évre. Többek között bevezettek egy olyan lehetőséget is, ahol évi tízezer forintot lehet kérni úgy, hogy nem kell megjelölni azt, hogy a jogosultak mire is költik el az adófizetők pénzéből adott segélyt.

Ezzel szemben a korábbi fideszes vezetés szigorúan ügyelt arra, hogy a kiosztott családtámogatásokat az igénylők ne költhessék el drogra és alkoholra.

Külföldiek és albérlők tömkelege szavazhatott

Mint a Magyar Nemzet a tavasz folyamán beszámolt arról, hogy Pikóék külföldieket agitálnak szavazásra, sőt névre szóló levelekkel is bombázták őket. Továbbá kampányt folytattak azért, hogy azok az albérlők is szavazzanak, akik éppen most költöztek Józsefvárosba, és nem tudhatják azt, hogy milyen fejlesztések és állapotok voltak a korábbi vezetés alatt. Mindez azt tükrözi: Pikóék feltehetően tisztában voltak azzal, hogy a régebb óta a kerületben élők nem rájuk adják majd a voksukat, ezért újabb befolyásolható szavazókat próbáltak bevonni.

Pikó András kampányfőnöke, Udvarhelyi Tessza azon a bizonyos, külföldieknek tartott fórumon bevallotta: szándékosan tartják alacsonyan a józsefvárosi ingatlanok árát.

A Telex korábbi beszámolója szerint az említett fórumon részt vevő Francis egy afrikai országból került a Népszínház utcába, és arról érdeklődött, hogy vajon miért ilyen negatív még mindig a kerület közbiztonságának megítélése, és ezen hogyan lehetne változtatni. Ő ugyanis biztonságos és jó helynek tartja a Népszínház utcát. Udvarhelyi és Rádai Dániel alpolgármester elmondták, hogy a kerület vezetése minden erejével azon van, hogy megállítsa a dzsentrifikációt, nem szeretnék, hogy Józsefváros elhagyására kényszerüljenek az itt élők. Ezért is indították el például a szociális bérlakásprogramot, ami a helyi Fidesz szerint nem más, mint a kerület szándékos „ócsítása”.