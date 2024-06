Ráéghet a DK polgármester-jelöltjére a kanizsai céges botrány

DK-s polgármesterjelölt és momentumos felügyelőbizottsági elnök is érintettje annak a nagykanizsai botránynak, amelyben a rendőrség mellett immár az adóhatóság is nyomoz. A Zalatajkiado.hu pénteken számolt be arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is vizsgálódik a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.-nél történt szabálytalanságok és visszaélések ügyében. Az önkormányzat többségét kiadó baloldali Éljen VárosuNK! Egyesület (ÉVE) több tagja is falazhatott a jogsértéseknek. Miután több visszaélésre is fény derült a cégnél, Balogh László, Nagykanizsa fideszes polgármestere tett feljelentést, amely alapján a rendőrség korábban nyomozni kezdett, egyebek mellett hamis számlák, túlárazott szerződések, szolgáltatások, szabálytalan gépkocsihasználat és meghamisított menetlevelek miatt. Újdonság, hogy a NAV is eljárásba kezdett.

Kitört a botrány

A botrány áprilisban pattant ki, amikor Fenyves Tamás független képviselőjelölt, a Kanizsa Rehab felügyelőbizottsági tagja egyebek mellett arról számolt be a ZAOL-nak, hogy tavaly márciusban kiderült: hibás és valótlan adatok szerepeltek a cég 2023-as üzleti tervében. A bérköltség kiadási oldalát például 54 millió forinttal alultervezték, de jogellenes foglalkoztatás is történt a cégnél, sőt az ÉVE által kinevezett akkori ügyvezető, Szirtes Balázs jogviszonya sem volt rendezett.

Összetákolt üzleti terv

Akkor a cég felügyelőbizottsági tagjai mindezt levélben jelezték Szirtes felé, egyúttal teljes hozzáférést kértek a szállítói és vevői számlákhoz. Emellett belső vizsgálat is indult a társaságnál, amelynek a főtevékenysége az „egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül”. Fenyves Tamás elmondása szerint bár az ügyvezető többszöri nekifutásra sem volt képes a számviteli elveknek megfelelő üzleti tervet készíteni, a határidő szorítása miatt a felügyelőbizottság két tagja végül megszavazta az üzleti tervet tavaly május 18-án. – Mivel a belső vizsgálat még nem zárult le, jómagam tartózkodtam mind a 2022-es beszámoló, mind a 2023-as üzleti terv megszavazásától, amelyről felügyelőbizottsági jegyzőkönyv is készült – idézte fel Fenyves.

Így került képbe a DK-s

Fenyves Tamás elmondása szerint a felsorolt visszaélésekről Horváth Jácintot (DK), az ÉVE önkormányzati képviselőjét és frakcióvezető-helyettesét is tájékoztatta. Figyelemreméltó, hogy az önkormányzat Tulajdonosi bizottságában ülő Horváth – akit egyébként a Gyurcsány-párt polgármesterjelöltként indít a június 9-i választáson – erre úgy vélte, hogy a vizsgálati eredmények nem állnának meg bíróságon, ezért nem is volt hajlandó támogatni az ügyvezető leváltását. Emellett Fenyves és a vizsgálatot vele közösen végző kollégája a Kanizsa Rehab momentumos felügyelőbizottsági elnöke részéről is komoly ellenállásba ütközött. A független képviselő beszámolója szerint Schauta Marcell ugyancsak mindvégig igyekezett ellehetetleníteni, rövidre zárni, bagatellizálni a belső inspekciót. Sokatmondó, hogy a volt ügyvezető végül – családi okokra hivatkozva – mégis lemondott.

Az ügy végére mindenesetre a nyomozás tehet majd pontot, amelyhez fontos adalékot jelenthetnek azok a bizonyítékok, amelyekkel Fenyves Tamás – állítása szerint – rendelkezik.