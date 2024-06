Újabb ultimátumot adott a sajtónak Magyar Péter

Egy korszak lezárult, és a jövő elkezdődött Magyarországon – értékelte Magyar Péter, a Tisza párt alelnöke az európai parlamenti választások eredményeit, idézve a Fidesz korábbi szlogenjét. Szerinte ami az európai uniós és önkormányzati választáson történt, az az „orbáni hatalomgyár Waterlooja”, a kormány számára a vég kezdete, mert politikai földindulás következett be. Azt ígérte, hogy a Tisza párt be fogja bizonyítani, hogy a politika lehet szép és őszinte, illetve a magyar emberekért fog dolgozni. – A jelenlegi hatalomnak egy potens kihívója van, az pedig a Tisza párt – szögezte le. Arról is beszélt, hogy a választási eredményüket nulla forintból érték el.

Magyar szerint a Fidesz még soha ennyire nem rugaszkodott el a valóságtól, és soha ilyen gyenge eredményt nem ért el. Gratulált Illés Gergőnek, aki Jászapátiban ugyan függetlenként indult, de a Tisza párt támogatásával megkaparintotta a polgármesteri címet.

Magyar Péter ismét bírálta a sajtót az eredményvárón, és felszólította az általa kormánypártinak tekintett médiumokat, hogy hétfőn és kedden hívják őt be, és adjanak neki megszólalási lehetőséget.

A Tisza párt eredményváróján óriáskivetítőn közvetítették Orbán Viktor miniszterelnök beszédét. Amikor a beszéd után megszólalt a Himnusz, az ellenzéki párt hívei közül jónéhányan a nemzeti imádságot figyelmen kívül hagyva, annak lejátszása alatt fütyülték a kivetítőn látható kormányfőt.