Átláthatatlan a baloldali médiumok külföldi finanszírozása

Napjaink háborús időszakában akár nyilvánvaló (nemzet)biztonsági kockázatot is jelenthet, ha külföldi szereplők kormánykritikus médiumokon keresztül próbálnak nyomást gyakorolni Magyarország kormányára és közvéleményére, hogy háborús szerepvállalásra kényszerítsék – hívta fel a figyelmet legfrissebb elemzésében a Nézőpont Intézet.

A különböző médiumokhoz Magyarországon kívülről érkező források teljes körének felderítése – vonatkozó és hatékony szabályozás hiányában – gyakorlatilag lehetetlen. Egyrészt a donor oldal túlzottan sokrétű, valamint nem kötelesek és

nem is érdekeltek abban, hogy a nyilvánosság elé tárják azt, hogy külföldről fogadnak el támogatásokat vagy akár megbízásokat is.

Az egyes kiadók – legyenek azok cégek, alapítványok vagy akár egyesületek – nyilvános éves beszámolóiban ezen bevételek „egyéb bevétel” vagy „támogatás” címszó alatt szerepelnek, de azok részletezése opcionális, így még az sem deríthető ki, hogy belföldről vagy külföldről érkeztek források. Amennyiben az egyes orgánumok saját felületükön hoznak nyilvánosságra ilyen adatokat, úgy ott sem mindig nevezik meg a pontos támogatókat.

Már a gyakran átláthatatlan éves beszámolók alapján is biztosan kijelenthető, hogy

a kifejezetten kormánykritikus médiumokhoz éves szinten milliárdos nagyságrendű külföldi donációk érkeznek.

Többek között külföldi közpénzforrást biztosítanak magyarországi médiafelületeknek külföldi kormányok és azok magyarországi nagykövetségei. Az elemzés szerint ebben élen jár az Amerikai Egyesült Államok, amelynek budapesti nagykövetsége az általa kiírt Szabad média pályázaton keresztül két körben összesen 146 034 780 forint értékben nyújtott támogatást pályázónak.

Az elemzésben arra is kitértek, hogy mostanra különösen aktívvá vált a médiafinanszírozás terén az Európai Unió is, miután a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítványok bejelentették, hogy nagyrészt megszüntetik tevékenységüket az unióban.

Különböző projekteken keresztül legalább csaknem egymillió eurónyi forrásban részesültek a magyarországi kormánykritikus médiumok.

Végül a külföldi finanszírozás egy rejtett, szintén nehezen felderíthető formája a láncfinanszírozás. A nemzetközi térben számos hálózat, ernyőszervezet létezik, amelyekhez Magyarországon működő médiumok, szerkesztőségek is csatlakoztak vagy valamilyen formában aktivitást fejtenek ki Magyarországon.

Ezen szervezetek közvetlen anyagi forrásokban részesítik a magyarországi kormánykritikus felületeket, de akár természetben is biztosítanak támogatást számukra (rendezvények, képzések, ösztöndíjak stb. révén). Szinte mindegyik ilyen szerveződésben közös azonban az, hogy ugyanazon nagy, azonos politikai és kultúrkörhöz tartozó donorok állnak mögöttük. A finanszírozók között találjuk – a többek között Európából „kivonult” – Open Society Foundationst, és az Oak Foundationt is. Mindezek fényében látható, a magyarországi médiumok külföldi finanszírozása – szándékosan vagy szándékolatlanul – átláthatatlan csatornákon keresztül valósul meg, így annak mértéke is felderíthetetlen. Az elemzés szerint a felkutatható adatoknak köszönhetően viszont lehet következtetni arra, hogy