Eddig marad börtönben a Budapesten lecsapó szélsőbaloldali támadók kiképzője

Ilaria Salis már szabadon politizál

A büntetőügy elsőrendű vádlottja, az európai parlamenti képviselővé választott olasz Ilaria Salis pár napja tartotta meg első beszédét és ünnepeltette magát az olasz baloldal gyűlésén. Itt azt a Giorgia Meloni olasz kormányfőt nevezte fő célpontjának, akitől korábban segítséget kért.

A bűncselekményt tagadó és a tárgyalásaira mosolyogva érkező szélsőbaloldali aktivista „kimenekítésére” olyan tervet talált ki az olasz baloldal, ami be is jött. Ilaria Salist ugyanis EP-képviselőnek jelölték, és meg is nyerte a listás mandátumot, így szabadon távozhatott, mivel most már mentelmi jog védi. Ez addig biztosan így lesz, amíg az ügyben innentől illetékes Európai Parlament nem dönt másként.