Brüsszel, a zsarnokság fővárosa

Ugye, hogy mennyire hihetetlen ez? Ugye, hogy szinte elképzelhetetlen? Pedig igaz. De kissé előreszaladtam. Kezdjük az elejéről! A National Conservatism Conference és az MCC Brussels nemzetközi konferenciát rendezett Brüsszelben, amelyre több jeles politikust is meghívtak, mondja már el a véleményét például a háborúról, a migrációról vagy a genderlobbiról. Orbán Viktor és Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök, Suella Braverman volt brit belügyminiszter, Éric Zemmour író, esszéista, Nigel Farage brit politikus. Jeles névsor, bár kétségtelenül olyan emberekről beszélünk, akiket a kommunisták, a balosok és a libsik tiszta szívből gyűlölnek.

A hangulatkeltés mind Brüsszelben, mind Magyarországon jóval a konferencia előtt elkezdődött, a propagandisták haptákba vágták magukat, felvették a kényelmes munkaruhájukat, felgyűrték az ingujjukat és nekiálltak melózni. A Soros-blog 444 és a 24.hu következetesen „szélsőjobboldali” konferenciának titulálta az eseményt, de persze tudjuk, aki Gyurcsánytól, Dobrevtől, Draskovicstól meg Gál J. Zoltántól jobbra áll, az szélsőjobboldali, valamint fasiszta.

Éric Zemmour is megkapta a szélsőjobboldali jelzőt minden írásban, ami egy zsidó származású publicista esetében meglehetősen furcsának hat, különösen annak a fényében, hogy a politikusnak állt zsidó közíró igen sokszor adott hangot annak a véleményének, hogy a kelleténél talán egy picit jobban zavarja, hogy származása és vallása miatt fenyegetik saját hazájában.

Igen, a zsidókat és Izraelt gyűlölő muszlim bevándorlókról beszélt. Úgyhogy ő innentől kezdve a szélsőbalos 444-nél szélsőjobboldali lett. Tehát hogy teljesen világos legyen; aki zsidó létére felháborodik azon, hogy zsidókat ölnek, zsidókat vernek, zsidókat fenyegetnek és a zsidók kiirtásáról ábrándoznak, az szélsőjobboldali. Legalábbis a 444 és a Telex szerint. Amúgy szívesen kötök fogadást arra, hogy lesz még náci is a fentebb említett Soros-­kiadványokban Zemmour. A dolog attól az elhanyagolhatónak a legkevésbé sem nevezhető ténytől válik még gusztustalanabbá, hogy a 444 arról az apróságról elfelejtett beszámolni, hogy a francia közíró-politikus zsidó ember.

Apropó: ezek a senkiházi külföldről kitartott propagandisták annak idején bőszen kampányoltak a „tetves zsidózó, tetűhintázó” jobbikos Bíró Lászlónak, meg az Adolf Hitlert éltető jászberényi polgármesternek.

De a horogkeresztes zászlóval meg tetoválásokkal pózoló Azov ezredért is valósággal megőrültek. És persze Márki-Zay buzizásával, négerezésével sem volt bajuk. Zemmour viszont „szélsőjobboldali”. Hát persze. Na de kissé elkanyarodtam.

A konferenciát két helyszínről is elüldözték, amit idehaza hip-hip-hurrázva ünnepelt az ügynöksajtó.

A helyi polgármesterek fenyegették meg a helyszíneket biztosító szállodákat, volt olyan tulajdonos, akinek elrettentésként konkrétan elvitették az autóját. De a kommunisták irreguláris hadseregét, a hírhedt és kegyetlen szélsőbaloldali Antifát is bevetették – a baloldali politikusok általában rájuk bízzák a piszkos munkát, ami elég aljas megoldás –, a terrorszervezet azt közölte az egyik cateringes cég vezetőjével, hogy az egész családját meg fogják találni, ha és amennyiben ételt és italt szállít a találkozóra.

A harmadik helyszínen végül el tudták kezdeni az előadást, amelyre időközben megérkeztek a rendőrök. Ahogy említettem, so­káig úgy tűnt, az előadótérbe is be fognak nyomulni a rendfenntartók, ami végül nem valósult meg, valószínűleg a nemzetközi botránytól tartva megelégedtek azzal, hogy miután elfoglalták a pozíciójukat és sorfalat álltak az épület előtt, nem engedtek be senkit a rendezvényre. Ami tényleg becsülendő, különösen akkor, ha a közéjük lövetést mint lehetséges opciót is figyelembe vesszük.

A szólás- és véleményszabadság ilyen brutális korlátozása a DK fiókszervezetét, a Momentumot sem hagyta hidegen, természetesen nem felháborodtak, hanem jó ifjú kommunistákhoz híven vadul ünnepelték a cenzúrát és a különböző szabadságjogok lábbal tiprását. Tompos Márton vezette az ünneplést, amiben semmi meglepő nincs, a mára agresszív balos törpepárt pont azért lett törpepárt, mert ilyen futóbolondok lehetnek a prominensei.

Cseh Katalin így humorizált közösségi oldalán: „egy érzéstelenítés nélküli foghúzás is jobban hangzana, mint a Nemzeti Konzervativizmus Konferencia”.

A dollárbaloldal és a dollármédia tehát karöltve éljenezte a konferencia szervezőinek fenyegetését, illetve a sikeres és majdnem sikeres betiltási kísérleteket. Ilyenkor, harci helyzetben mutatják ki a foguk fehérjét, ilyenkor nem tudják leplezni valódi bolsevik-kommunista énjüket. Brüsszel pedig… Nos hadd idézzem meg Schiffer Andrást, aki azt mondta, hogy azok, akik ezeket az eseményeket levezényelték,

„minden jogukat elveszítették ahhoz, hogy jogállamiság kérdésé­ben véleményt nyilvánítsanak”.

Tökéletesen igaza van, minden szavával egyetértek. Remélem, Von der Leyen elnök asszonynak is mielőbb lefordítják.