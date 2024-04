Ez a csodafegyver is be fog sülni

A messiásvonatra persze a szokásos ügymenetnek megfelelően szinte azonnal felkapaszkodott a Telex és a 444 is, ők is megcsinálták a saját interjújukat, pontosabban: lihegő talpnyalásukat Magyarral, akit olyan zavarba ejtően körbe- és agyonimádtak, hogy komolyan elkezdtem hiányolni a 18-as karikát. Persze az önfeledt szervilizmus meghozta másokban is a kedvet, a libernyák influenszerek is rákívántak az erőszakos Magyarra.