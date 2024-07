Kezdődik a pokoli kánikula, életbe lépett a hőségriasztás + videó

Ma az északnyugati országrész, valamint az Északi-középhegység térségének kivételével a napi középhőmérséklet elérheti, illetve meghaladhatja a 25 fokot – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből. Az Alföld déli és középső részein viszont helyenként már a 27 fokot is elérheti, illetve kevéssel túl is lépheti a 24 órás átlaghőmérséklet. Arra is figyelmeztettek, hogy ma az esti, késő esti órákban északnyugaton elsősorban a határ közelében egy-egy zivatar sem zárható ki viharos szél kíséretében.

Napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Délutántól néhol zápor előfordulhat, az északnyugati határnál zivatar is lehet. Az általában déli, délnyugati irányú szél időnként megélénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 36 fok között várható,

az északnyugati határ közelében kicsit hűvösebb lehet az idő.

Az esti kisebb záporos csapadékgócok lecsengenek, és éjjel nagyrészt derült vagy gyengén felhős ég várható csapadék nélkül. Hétfő hajnalban lehet kevés felhő az északnyugati tájak fölött, amelyből kisebb zápor előfordulhat. A reggel északiasra forduló szelet északnyugaton élénk lökések kísérhetik. Hajnalban általában 16, 22 fok várható, de az északi völgyekben, illetve a homokhátságokon hűvösebb is lehet.

Igazi strandidőre számíthatunk, a maximumok döntőrészt 30 fok felett alakulnak. Átmenetileg a szaharai por koncentrációja is megnövekedhet felettünk.