Kifogták a legendás felsőtárkányi szörnycsukát + videó

Kifogták a kifoghatatlannak gondolt óriáscsukát Felsőtárkányban – írja a Heves vármegyei hírportál.

Az egyik legjobb magyar női pergető, Gajdos Anikó fáradalmait hálálta meg a tó a helyi horgászok körében sokszor emlegetett hallal. Gajdos Anikó a Pecaverzum érdeklődésére elmondta: korábban azért volt trükkös a hatalmas ragadozó kifogása, mert amikor bent állt a fa alatti búvóhelyén, akkor sosem koronázta siker a fáradalmakat, noha a hatalmas halat többen is meg-meg pillantották korábban.

Azonban a sztori a napokban fordulatot vett, hiszen a streetfishing vb-résztvevő horgász megcsinálta azt, ami a rendelkezésre álló információk szerint eddig még senkinek sem sikerült.

Anikó elmondása szerint meglátta, hogy az árnyékban három csuka, plusz ez a nagy áll. Sok turista figyelte hátulról és kérdezgették, hogy ezeket tényleg nem lehet-e megfogni, mire Anikó azt válaszolta, hogy bizony nem. A pergető közben egy-két csalit húzgált oda-vissza a halak előtt, mikor észrevette, hogy a három kisebb csuka lekövette a kishalimitációt, de a nagy mozdulatlanul állt a fa alatt.

– Ilyenkor rájuk jöhet az ösztön, a kajairigység, egyedül ebben bíztam, hogy talán így meg lehet fogni egyiküket. A fa előtt húztam el a csalit, a nagy csuka pedig láthatta, mivel a tó közepe felé állt a feje. Rárontott a fa alól a csalira, de egy pillanattal később máris ki akarta köpni, rájött, hogy átverés. De én gyorsabb voltam, mint ő. Szájszélesen, de megakadt, és gyorsan ki is tudtam szedni, mivel ott volt a párom, Attila, aki gyorsan megmerítette – idézte fel fogását Gajdos Anikó.

Abban is szerencséje volt, hogy éppen enni akart a nagy hal, és olyanja volt, hogy kész megmozdulni. Arról nem is beszélve, hogy több csuka is a csali körül legyeskedett, amely egyébként egy nagy, 14 centis fehér rák volt. A történet alapján azért túlzás lenne csak a szerencsefaktort kiemelni, Gajdos Anikó ugyanis sok-sok puzzlekockát kiválogatva jutott el a megoldásig. Kihasználta, hogy a csuka domináns és irigy.