Letartóztatták a rendőrökre karddal támadó férfit

Karddal támadott a rendőrökre egy férfi, a Debreceni Járásbíróság nyomozási bírája egyetértett a nyomozó ügyészség indítványával, ezért egy hónapra letartóztatta a támadót – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.

Múlt hét pénteken reggel a rendőrök egy észak-alföldi településre vonultak ki, mivel bejelentést kaptak arról, hogy egy húszas évei végén járó férfi ittas állapotban tör-zúz az otthonában. A rendőri intézkedés alatt a férfi együttműködőnek tűnt, ezért a rendőrök az intézkedést felvilágosítással kívánták lezárni. Ezután a férfi bement a házba,

ahonnan rövid időn belül egy 60 centiméteres, kiélezett karddal tért vissza, amellyel elindult a rendőrök felé.

A rendőrök többször is felszólították az elkövetőt, hogy a nála lévő tárgyat tegye le, a férfi azonban ennek nem tett eleget és a karddal tovább közeledett a rendőrökhöz. Mivel a fegyverrel akár gyilkolni is lehetett volna, ezért az egyik rendőr a rendőrautóból elővetette a rendszeresített nagy méretű gázspray-t és figyelmeztette a férfit, hogy ha továbbra is közeledik, akkor használni fogja.

A férfi nem hallgatott a felszólításra, ezért a rendőr lefújta a támadót, így a kard a földre került.

A rendőrök megbilincselték a férfit, majd előállították a rendőrkapitányságra.

Fotó: Központi Nyomozó Főügyészség

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség elrendelte az elkövető őrizetét, gyanúsítottként hallgatta ki felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak miatt, majd sikeresen indítványozta a letartóztatásának elrendelését.

A büntetlen előéletű elkövető – aki beismerő vallomást tett – védőjével együtt fellebbezett a bíróság végzése ellen.