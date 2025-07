Magyar Péter elfogadja a migrációs paktumot

– Zsoldban álló emberekkel nem vitatkozom – mondta Orbán Viktor a Harcosok órája című online műsorban. A miniszterelnök mindezt arra a kommentre reagálva mondta, ami azt firtatta, miért nem vitázik Magyar Péterrel. A miniszterelnök hozzátette: a gazdáikkal vitatkozik, Von der Leyennel és Manfred Weberrel.

Magyar Péter minden beszédemen az első sorban csápolt

– mondta Orbán Viktor, jelezve, most pedig a Tisza elnökeként egy másik utat hirdet meg. Szót ejtett arról is, hogy aki arról beszél, kiegyezést akar az Európai Bizottsággal, az elfogadja a migrációs paktumot, és a Tisza Párt elfogadná, ami azt jelentené, hogy Brüsszel döntene arról, hogy ki jöhet be Magyarországra.

A migrációs paktum Magyarország végét jelenti, és a magukat európainak tekintő politikusok vállalják

– tette hozzá. Szerinte ha valaki ma azt mondja magáról, hogy európai politikus, és kompromisszumot akar az Európai Bizottsággal, akkor annak előfeltétele, hogy elfogadja a migrációs paktumot. A Tisza is erről beszél, „csak jó fül kell hozzá”.

Hangsúlyozta: a migrációs paktum elfogadása azt jelenti, hogy több tízezer ember számára kell menekülttábort építeni – ez a kötelezettség már most is fennáll, csak Magyarország nem hajtja végre –, valamint el kell fogadni, hogy ha sok migráns érkezik Európába, akkor Brüsszelből döntenek arról, hogy kik és mennyien jöjjenek Magyarországra. Hozzátette,

szívesen megegyezik Brüsszellel, de a megegyezésnek jónak kell lennie Magyarország számára.

– Meg kell egyeznünk Brüsszellel, de nem az önfeladás pozíciójából – közölte.