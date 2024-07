Megvan, hogy alkalmazhat ennyi külföldi futárt a Wolt

A külföldiek foglalkoztatásával kapcsolatban lapunk megkereste az egyik legnagyobb, ételfutárokat foglalkoztató hazai céget, akik meglepő válaszokkal szolgáltak a felmerülő kérdéseinkre. Többek között kiderült, hogy a cégnek nincs információja arról, milyen állampolgársággal rendelkező emberek dolgoznak náluk ételfutárként, és a magyar nyelv alapvető ismerete sem követelmény.

Lapunk első számú kérdése az volt, hogy hány magyar állampolgárságú, illetve ezzel nem rendelkező személyt foglalkoztat a Wolt.

Hogy ki milyen állampolgárságú, arra vonatkozóan információink nincsenek, erre ugyanis nem kérdezünk rá jelentkezéskor, de természetesen a hatályban lévő követelményeknek meg kell felelniük.

– írta válaszában a cég, majd kiemelték, a futáraik elsősorban egyéni vállalkozók és jellemzően kiegészítő jövedelemszerzésként tekintenek a futárkodásra.

Az egyéni vállalkozók mellett azonban két másik konstrukcióban is foglalkoztat ételfutárokat a cég, amelyeken keresztül lehetőség van külföldi állampolgároknak is dolgozniuk. A vállalkozás ugyanis szövetkezeteken és flottacégeken keresztül is kölcsönöz munkaerőt.

A flottacégeken keresztül érkező futárpartnerek teljes hálózatunk mindössze 10 százalékát adják, közöttük magyarok és külföldiek egyaránt megtalálhatóak. A flottacégek között vannak olyanok is, amelyek egyéb országokból, például Vietnámból, a Fülöp-szigetekről vagy Indiából érkező emberekkel dolgoznak együtt. Számuk havonta változó, de soha nem több mint 300-400 fő, és elsősorban Budapest belvárosában futárkodnak

– írta válaszában a cég, majd kifejtették, a futárcégeket gyakran kapcsolják össze a külföldi futárokkal, hiszen velük – az egyéb iparágakban dolgozókkal szemben – hétköznapi fogyasztóként is gyakrabban találkozhatunk.

A külföldiek munkavállalásának lehetőségét követően arra is rákérdeztünk, hogy a futároknak rendelkezniük kell-e bármilyen nyelvtudással, hogy probléma esetén kapcsolatot tudjanak létesíteni például a megrendelőkkel vagy a kollégákkal. Kiderült, hogy a Woltnál nem követelmény a nyelvtudás, azonban a felmerülő nehézségek kiküszöbölésére néhány hónapja a mobilalkalmazást egy olyan chatfelülettel bővítették, amely automatikus fordítási szolgáltatást kínál.