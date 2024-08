Négy házat kellett fertőtleníteni Jászapátin hepatitis A-vírus terjedése miatt

Dr. Boros Anikó, Jászapáti jegyzője elmondta azt is, hogy a pontos diagnózis megállapításához szükséges laboratóriumi vizsgálatok még folyamatban vannak és egyelőre nem nyilvánították járványnak a helyzetet. A helyi általános iskolában is kötelező kézfertőtlenítést vezettek be, hogy meggátolják a további terjedést.

A hepatitis A-vírus lappangási ideje általában 2–8 hét, jellemző tünetei lehetnek: