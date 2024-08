Nem sikerült megmenteni a híg disznóürülékkel teli tartályba esett munkás életét

A Komárom-Esztergom Vármegyei Hírportál információi szerint kettőre nőtt a szákszendi sertéstelepen történt tragádia áldozatainak a száma. Az Országos Mentőszolgálat korábbi tájékoztatása szerint az egyik munkás már a helyszínen elhunyt, a másik két sérültet mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A szákszendi sertéstelepen az egyik hígtrágya tartályba esett bele három munkás (Forrás: TV2/Tények)

Azonban mint kiderült: egyiküket már nem sikerült megmenteni.

Mi okozta a tragédiát?

Mint korábban beszámoltunk róla: három munkás esett bele a híg disznóürülékkel teli tartályba az egyik szákszendi sertéstelepen két hete. Az ügyben a rendőrség is nyomoz, illetve a cég is belső vizsgálatot indított. A sertéstelep ügyvezetője a Kemma.hu-nak megerősítette a szomorú hírt, miszerint három férfit kellett a vármegyei katasztrófavédelem tűzoltóinak kimenteni a hígtrágyatárolóból, egyikük pedig még a helyszínen életét veszítette. Most a vármegyei rendőrség erősítette meg a Kemma.hu kérdésére, hogy újabb tragédia történt az ügyben. – Az eset során két személy életét vesztette, egyiküket jelenleg is kórházban ápolják. Tekintettel arra, hogy az ügyben büntetőeljárás van folyamatban, azzal összefüggésben további részleteket nem közlünk – írták válaszukban a rendőrök.

