Hamar bedarálta Magyar Pétert a migrációpárti Európai Néppárt

– A botrányhős villámgyorsan beállt a sorba, Brüsszelbe landolva máris elkezdte fújni a brüsszeli megrendelők nótáját, a brüsszeli migrációs szabályok betartását követeli a kormánytól. Ugyanezt hallgatjuk évek óta az összes bevándorláspártitól – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára.

Zsigmond Barna Pál szerint hamar bedarálta a Tiszát a migrációpárti Európai Néppárt. Az államtitkár kiemelte:

ha 2015 óta a brüsszeli migrációs szabályokat követtük volna, Magyarország is bevándorlóország lenne már és migránsgettókkal lenne tele.

A politikus szerint a brüsszeli migrációs politika tönkreteszi Európát. A brüsszeli bevándorláspárti politika követése miatt tart ott éppen most Németország is, hogy erősíti határai védelmét, mert már nem bír a migráció okozta biztonsági válsággal, mindennaposak a késelések és az erőszakos támadások – fogalmazott Zsigmond Barna Pál.

Nem a belső határokat, hanem a külső határokat kell védeni a migrációtól

– jelentette ki, hozzátéve, hogy Brüsszel ezt elmulasztotta.

Magyarország kezdettől védi Európa határait, 2015 óta egymillió illegális határátlépési kísérletet akadályoztak meg a magyar rendőrök és határvadászok – hangsúlyozta az államtitkár. Hozzátette: Brüsszel nemhogy segítette a magyar határvédelmet, hanem emiatt még támadja is Magyarországot kezdettől fogva. Zsigmond Barna Pál kitért rá, hogy a magyar emberek többször egyértelművé tették:

nem akarják, hogy bevándorláspárti kormányuk legyen, és nem akarják, hogy Brüsszel bevándorláspárti politikáját kövesse a kormány.

„Minden elképesztő nyomás ellenére a nemzeti kormány eddig is megvédte Magyarországot a bevándorlástól. Ez ezután is így lesz, akkor is, ha újabbnál újabb ellenzékiek követelik, hogy álljunk be a bevándorláspártiak sorába” – írta bejegyzésében a politikus.