Itt van minden, amit az árvíznél bevetett katonai kétéltűről tudni kell

Közel 18 tonna a súlya, és akár 10 tonna rakományt vagy 70 főt is képes szállítani a vízen – jellemezte közösségi oldalán a PTSZ–M típusú lánctalpas úszó gépkocsit az MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred. A jármű, amely az elmúlt évtizedekben minden nagyobb árvíznél bizonyította nélkülözhetetlenségét a katasztrófavédelmi feladatok ellátásában, most azzal került ismét a hírekbe, hogy Neszmély körzetében teljesített szolgálatot az árvízvédelemben.

Forrás: Fcebook/MH Klapka György 1. Páncélosdandár

A TotalCar cikkében felidézte: a Magyar Honvédségnél Táltos becenevet viselő jármű első verzióját 1965-ben rendszeresítette a szovjet hadsereg. Idehaza a már továbbfejlesztett PTSZ–M-et először az itt állomásozó szovjet katonák 1970-ben vetették be, a nagy tiszai árvíz idején.

Egy évre rá a Magyar Néphadsereg is átvette: összesen 94 darab érkezett hazánkba, amiket az elmúlt évtizedekben a honvédség számos alkalommal vetett be katasztrófa sújtotta területek mentési és helyreállítási munkáiban.

Forrás: Facebook/MH Klapka György 1. Páncélosdandár

Legtöbbször az árvízi védekezésben és a nagy havazások idején vetették be őket: az 1987-es nagy havazáskor számos felvétel készült arról, hogy hótól elzárt településekre élelmiszert szállítanak a PTSZ–M-ek. De jó szolgálatot tettek a Táltosok az összes nagyobb hazai árvíz idején is, hiszen segítenek az önkéntesek, a homokzsákok és a felszerelés szállításában, ahogyan azt éppen most is teszik.

Forrás: Facebook/MH Klapka György 1. Páncélosdandár

A PTSZ–M kiváló munkáját mi sem bizonyítja jobban, mint hogy néhány évvel ezelőtt EU-s támogatásból nyolc darab PTSZ–M alapos felújítást kapott, hogy a honvédség katasztrófavédelmi képességét erősítse.

A honvédségnek jelenleg 21 darab működőképes PTSZ–M-je van, amelyek csak azért vannak rendszerben, hogy a katasztrófáknál segíthessenek.

A típus nélkülözhetetlenségét az is erősíti, hogy a NATO-tagállamokban nem gyártanak ilyen kategóriájú, ekkora teherbírású úszó lánctalpas gépjárművet, ráadásul olyat, ami megfelelő terepjáró képességgel is bír. Vannak önjáró pontonok, illetve kétéltű kerekes, illetve lánctalpas harcjárművek a nyugati katonai szövetség fegyvertárában, de ezek nem vagy csak részben alkalmasak katasztrófavédelmi feladatokra a kialakításuk, a szállítható személyek száma vagy a teher nagysága miatt.

A PTSZ–M-eken kívül is vannak kétéltű harcjárművei a Magyar Honvédségnek, szükséghelyzetben szintén bevethető árvízi felderítésre, korlátozottan mentésre is a rendszerben lévő több száz BTR–80-as is. A nyolckerekű harcjárművek mindegyike – legyen az lövész-, sebesültszállító, gyalogsági harcjármű vagy műszaki jármű – úszóképes.