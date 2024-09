Jakab Péternél teljesen elszállt az irányítás, a határon túli magyarokat szidja saját oldalán kommentelgetve

Jakab Péter továbbra is országgyűlési képviselő, habár a parlamenti munkából már szinte teljesen eltűnt, legutóbb azzal került a hírekbe, hogy egyszemélyes mozgalmával (A Nép Pártján) nem tudott összegyűjteni 20 ezer érvényes aláírást, így nem indulhatott az európai parlamenti választásokon. Egy időben a DK-hoz való közeledéssel is kacérkodott Jakab, a szép emlékű árnyékkormányba állítása szerint belügyminiszternek is meghívták, azonban végül nem ment. Mostanában Magyar Péterhez próbál dörgölőzni, aki egyelőre nem viszonozta a közeledését.

Úgy tűnik, mindegy azonban, hogy melyik politikai szereplő kegyeit keresi, hogy esetleg 2026-ban is bejuthasson valahogy a parlamentbe, mert egy dolgot következetesen képvisel, a határon túli magyarok elleni hergelést, és a gyűlöletet sikerrel szítja. Legutóbb tegnap tett közzé egy rövid videót arról, hogy szerinte a kormány kivérezteti az országot, és emiatt a parlament feloszlatását kezdeményezi.

A videó alatt azonban egyre több, Jakabot szidalmazó kommentelő jelent meg, akikkel az egykori Jobbik-elnök le is állt vitatkozni. – Az ország lóvéja fogyott el Béla bá, amin sokat segítene, ha

a határon túli rokonaidat, a pedofilvédő haverjaidat is beleértve, nem kéne pénzelnünk csak azért, hogy a Fidesz az ő segítségükkel húzhassa be 26-ban az újabb 2/3-adot

– írta egy felvetésre válaszolva, ahol azt vetítették előre, hogy hamarosan Jakabnak is új munkát kell majd találnia, ha minden így megy tovább.

Egy másik kommentelőnek egy korábbi videója alatt azt vágta a képébe, hogy határon túli magyarként inkább hallgasson.

Kérdés, hogy ezzel a zsigeri magyargyűlölettel Jakab kihez kéredzkedhet majd fel két év múlva, de jelen állás szerint a DK-nál már nem igazán fog neki jutni listás befutó hely.